Szekér és autó ütközött

Faágakat szállító lovas szekérnek ütközött tegnap délután egy gépkocsi Sepsiszentgyörgyön a Sólyom utcában.
A rendőrség közlése szerint a helyszínre a városi kapitányság egyik egysége szállt ki, megállapították, hogy személyi sérülés nem történt, a baleset pedig csak a koccanások közé sorolandó, így a továbbiakat a felek kell hogy megoldják egymás között. A helyszínen a megyeszékhelyi helyi rendőrség egyik egysége is jelen volt, várhatóan a szekér gazdáival szemben ők is eljárnak, mivel mint ismert, Sepsiszentgyörgyön évek óta tilos a közutakon lovas szekérrel közlekedni. (ndi)
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.