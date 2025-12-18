Szekér és autó ütközött

A rend­őrség közlése szerint a helyszínre a városi kapitányság egyik egysége szállt ki, megállapították, hogy személyi sérülés nem történt, a baleset pedig csak a koccanások közé sorolandó, így a továbbiakat a felek kell hogy megoldják egymás között. A helyszínen a megyeszékhelyi helyi rendőrség egyik egysége is jelen volt, várhatóan a szekér gazdáival szemben ők is eljárnak, mivel mint ismert, Sepsiszentgyörgyön évek óta tilos a közutakon lovas szekérrel közle­kedni. (ndi)