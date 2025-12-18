Baleset sérültekkel Sepsiszentgyörgyön

Két gépkocsi ütközött tegnap kora délután Sepsiszentgyörgyön az Oltmező út és a Csíki utca kereszteződésénél.
A hatóságok tájékoztatása szerint az ütközés nyomán egy 67 éves nőt, az egyik jármű utasát és az egyik sofőrt kórházba szállították, míg a másik autóvezető elutasította, hogy kórházba menjen. A két sofőrt alkoholtesztnek vetették alá, mely mindkét esetben negatív lett. A rendőrség a baleset pontos okait még vizsgálja, gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt indítottak büntetőeljárást. (ndi)
