Baleset sérültekkel Sepsiszentgyörgyön

2025. december 18., csütörtök, Közélet

Két gépkocsi ütközött tegnap kora délután Sepsiszentgyörgyön az Oltmező út és a Csíki utca kereszteződésénél.

  • Fotó: Megyei sürgősségi felügyelőség
    Fotó: Megyei sürgősségi felügyelőség

A hatóságok tájékoztatása szerint az ütközés nyomán egy 67 éves nőt, az egyik jármű utasát és az egyik sofőrt kórházba szállították, míg a másik autóvezető elutasította, hogy kórházba menjen. A két sofőrt alkoholtesztnek vetették alá, mely mindkét esetben negatív lett. A rendőrség a baleset pontos okait még vizsgálja, gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt indítottak büntetőeljárást. (ndi)

Hozzászólások
