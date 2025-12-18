Meggyulladt egy csűr

Tűzhöz riasztották szerda hajnalban a megyei sürgősségi felügyelőség készenléti csapatait, a 112-es sürgősségi hívószámon 4 órakor jelentették, hogy Dobollón lángra kapott egy gazdasági épület.
A helyszínre küldött tűzoltócsapatok érkezésekor az érintett portán lángokban állt egy csűr, és félő volt, hogy a tűz a közelben lévő farakásra, illetve a fából készült kerítésre is átterjed. A készenléti csapatoknak háromórányi munka révén sikerült eloltaniuk a tüzet, melyet a helyszíni vizsgálat szerint valószínűleg rövidzárlat okozott. A sürgősségi felügyelőség közlése szerint csupán anyagi kár keletkezett, személyi sérülés nem történt. (dvk)
