A 2023/198-as oktatási törvény előírásaihoz és a tervezetthez képest egy évet késett az átszervezés, mostanra készültek el a vonatkozó módszertani szabályzók és a beiskolázással kapcsolatos rendeletek. A jelenleg működő szakiskolai osztályok tekintetében nincs változás, ellenben kimenő rendszerben ez az oktatási forma megszűnik, az idei felvételin a szakképzés vonalán csak szakközépiskolai helyeket hirdetnek meg. A főtanfelügyelő szerint ezáltal minden nyolcadikot végzett diák számára lehetőség lesz, hogy hosszú távra tervezzen, a szaklíceum sokak számára vonzóbb, mint az alacsony presztízsű szakiskola, ellenben ehhez tanárnak, diáknak, szülőnek egyaránt fel kell nőnie. Az új típusú szakközépiskola első három éve után a diák dönthet arról, hogy továbbtanul-e. Ha beiratkozik a tizenkettedik osztályba, ennek végén megszerzi a 4-es szintű szakképesítést, érettségizik és technikusi diplomát kap. Ez esetben a tizenegyedik osztály végén nem kell letennie a 3-as szintű szakképesítő vizsgát. Ha azonban a harmadik esztendő után ki szeretne lépni, csak akkor kapja meg a szakmunkásbizonylatot, ha vizsgázik.

Marius Popescu emlékeztetett, hogy amikor 2009-ben felszámolták a szakiskolákat, a munkaerőpiacon nagy hiány mutatkozott szakmunkásokban, majd két év múlva ezek az iskolák újraindulhattak, a mostani a sokadik átszervezés a szak­oktatásban. A tanfelügyelő elmondta, hagyományos és – ha lesz rá igény – duális szaklíceumi osztályok fognak működni, mindkét esetben az iskolának ajánlania kell szakokat 3-as és 4-es szintű szakképzésben is. A duális oktatást egy adott cég igényelheti a saját szakterületén, erről az iskolával kell partnerségi szerződést kötni. A korábbi gyakorlattól eltérően a céges partner ezentúl nem köteles ösztöndíjat adni a diáknak (bár erre a törvényes lehetőség továbbra is adott). Az ösztöndíj összege egyenlő kell hogy legyen az állami szakiskolai ösztöndíjjal, ami jelenleg 300 lej havonta. Marius Popescu szerint az átszervezés nincs jól átgondolva, tanulmányt kellett volna készíteni arról, mire van szükségük a munkáltatóknak, mert nem biztos, hogy évente több száz technikust szeretnének alkalmazni, miközben szakmunkásra lenne szükségük. A tanfelügyelő úgy véli, nem elég a technikusi felkészülésre egy év, a 3+2 esztendő szerencsésebb lett volna, ha már mindenképpen változtatni akarnak.

A beiskolázási számokról, szakokról még korai beszélni, az iskolákban megkezdődött a tervezés, januárban kialakul a kép arról, hogyan fog kinézni a megyei szakiskolai hálózat. Annyit már biztosan lehet tudni, hogy az elmúlt tanévhez képest idén közel kétszáz nyolcadikossal kevesebb tanul Háromszék iskoláiban, a megszorítások miatt megnövelt osztálylétszám is befolyásolja a létrehozható osztályok számát, amely előreláthatólag a tavalyi 77-ről 63–64-re csökken.

Rengeteg még a tisztázatlan kérdés, elkészült az új kerettanterv, de még ismeretlen a tananyag felosztása, nem lehet előre látni, hányan lépnek ki a szakoktatásból tizenegyedik után, akik maradnak, azok számára hogyan szervezik meg az osztályokat, de bárhogy lesz, ez a törvény, alkalmazni kell, és mindent meg kell tenni, hogy a lehető legjobbat hozzák ki belőle – hangsúlyozta Kiss Imre főtanfelügyelő.