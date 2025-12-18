Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Magyar Polgári ErőKárpátaljára visznek adományokat

2025. december 18., csütörtök, Közélet

Az adventi időszakhoz igazodva Kárpátaljára látogat a Magyar Polgári Erő (MPE) elnöksége, az Ungvári járásban található Nagydobrony falu gyermekotthonát keresik fel adományokkal, az intézményben jelenleg 170 gyerek van gondozásban – jelentették be tegnap az alakulat vezetői. Kulcsár-Terza József ügyvivő elnök és Erőss Bulcsú, a párt sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke továbbá magyar önkormányzati vezetőkkel, képviselőkkel is találkozik. 

  • Kulcsár-Terza József és Erős Bulcsú ma reggel indultak Kárpátaljára. A szerző felvétele
    Kulcsár-Terza József és Erős Bulcsú ma reggel indultak Kárpátaljára. A szerző felvétele

Az MPE két vezetője a tegnapi sajtóértekezleten ismertette, hogy az utazás és a segítségnyújtás ötlete még októberben megfogalmazódott, és úgy vélték, az adventi időszak alkalmas erre, hiszen a rászorulók megsegítése ilyenkor még inkább előtérbe kerül. Az elszakított nemzetrészek közül jelenleg a kárpátaljai magyarság van a legnagyobb bajban, nagyon nehéz időket élnek, egy olyan háborúban kell részt venniük, amihez semmi közük, mégis magyarok halnak meg e konfliktusban. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel történt egyeztetés nyomán Nagydobronyra esett a választásuk, a településen működő Irgalmas Szamaritánius Gyermekotthonra, melynek a háború előtt 70 gondozottja volt, jelenleg ez a szám 170-re nőtt. A gondozásban lévő gyerekek egy része mindkét szülőjét elvesztette a háborúban, az otthon működtetése is hatalmas kihívás, súlyos hiányosságokkal küzdenek, ezek enyhítéséhez tudnak adományaikkal hozzájárulni. Egy személyautóval teszik meg az utat, így egy­előre csak annyit tudnak magukkal vinni, ami elfér a gépkocsiban, és remélik, a határon nem lesznek gondok az adomány kapcsán – jelezték az MPE politikusai.

Arról is beszámoltak, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökével, Brenzovics Lászlóval történt egyeztetésük nyomán magyar önkormányzati vezetőkkel, képviselőkkel is találkoznak a szűk kétnapos ottlétük alatt. Kulcsár-Terza József továbbá azt is elmondta, visszatérésük után gyűjtést szerveznek, nem pártpolitikai alapon, hanem a civil, egyházi szférát és remélhetőleg az egész közösséget bevonva, az így összegyűlő összeget pedig szintén Kárpátaljára szándékoznak eljuttatni a magyarság helyi képviseletén keresztül. Ennek az akciónak a részleteit később ismertetik.

Kulcsár-Terza József szerint összmagyar összefogásra van szükség a kárpátaljai magyarság megsegítésére, hiszen a közösség évek óta hatalmas megpróbáltatásokon megy keresztül. Ez nem politikai kérdés, és nem is áll szándékukban ilyen irányba elvinni – szögezték le.

Megosztás:   Szerző: Nagy D. István Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-18 08:00 Cikk megjelenítése: 157 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
