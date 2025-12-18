Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
SepsiszentgyörgyParkoló a szálloda helyén

2025. december 18., csütörtök, Közélet

Az önkormányzatnak, az állami rendőrség városi szervének, a kataszteri hivatalnak, valamint a környéken lakóknak biztosít időszakos parkolót a sepsiszentgyörgyi városháza azon a területen, ahol korábban a Bodok Szálló állt – tájékoztatta lapunkat Tóth-Birtan Csaba. A területet nem aszfaltozzák le, marad a jelenlegi, lekövezett állapotában. Mint ismert, ezen a területen tervezi felépíteni az önkormányzat a magyar kormány támogatásával a megyeszékhely új kulturális központját. 

  • Átmeneti parkolóként szolgál egy ideig az egykori Bodok Szálló területe. Nagy D. István felvétele
Megkeresésünkre az alpolgármester elmondta: amikor még állt az egykori Bodok Szálló épülete, a hozzá tartozó területen, a mozi szomszédságában kialakítottak egy parkolórészt az önkormányzati alkalmazottak járművei számára, és sorompóval is lezárták a bejáratot. A bontás idejére biztonsági okokból innen ki kellett költözni, a belső városmagnak az önkormányzat épületéhez közel eső részét jelölték ki átmenetileg parkolóként. Mivel a bontási munkálatok lezárultak, így az önkormányzat munkatársai újból a régi parkolóhelyet használják. Tekintve, hogy elég nagy a terület, az a döntés született, hogy a rend­őrség sepsiszentgyörgyi kapitányságának dolgozói előtt is megnyitják a parkolót. A dolog hátterében az áll, hogy a városi kapitányság (mely korábban a Grigore Bălan út végében található csendőrségi laktanyában működött) most átköltözött a megyei kapitányság volt székhelyére, a Kőrösi Csoma Sándor utcába, ahol nincs elegendő parkolóhely a munkatársaik járművei számára. A hatóság szerint nagyjából harminc gépkocsit kellene elhelyezni – részletezte az alpolgármester. Ezek a gépkocsik jelenleg többek között a mozi melletti közparkolóban foglalnak el helyeket. Tóth-Birtan Csaba hozzátette: pár helyet kapna még a kataszteri hivatal, ezenkívül pedig ideiglenesen azon környéki tömbházak lakói is, ahol a hőszigetelési munkálatok miatt nem lehet használni a tömbházak tövében lévő helyeket. Két tömbházról van szó, átmeneti megoldást kellett találni, hiszen a hőszigetelések eltartanak jövő nyárig.

Lényeges továbbá, hogy az egykori szállodaépület eltüntetésével még nem zárultak le a munkálatok, további négy épület, a terület szélén álló házak bontása várhatóan jövőre megtörténik, így a mostani parkolási helyzet valószínűleg ismét változni fog.

2025-12-18: Közélet - Nagy D. István:

Kárpátaljára visznek adományokat (Magyar Polgári Erő)

Az adventi időszakhoz igazodva Kárpátaljára látogat a Magyar Polgári Erő (MPE) elnöksége, az Ungvári járásban található Nagydobrony falu gyermekotthonát keresik fel adományokkal, az intézményben jelenleg 170 gyerek van gondozásban – jelentették be tegnap az alakulat vezetői. Kulcsár-Terza József ügyvivő elnök és Erőss Bulcsú, a párt sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke továbbá magyar önkormányzati vezetőkkel, képviselőkkel is találkozik. 
2025-12-18: Máról holnapra - Demeter J. Ildikó:

Két szék között a szociáldemokraták

Elterelési manőverekben és időhúzásban a Szociáldemokrata Párt elnöke, Sorin Grindeanu felülmúlhatatlan: azzal, hogy különböző mellékvágányokra siklatta ki a legégetőbb kérdések rendezését, mindeddig sikeresen megakadályozta a kormányt abban, hogy érdemleges reformot hajtson végre bármilyen területen, azaz „elrontsa” azt a rendszert, amelyet nagyrészt ez a párt épített ki saját klientúrájának javára. És mindenki más kárára.
