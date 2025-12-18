Két szék között a szociáldemokraták

Elterelési manőverekben és időhúzásban a Szociáldemokrata Párt elnöke, Sorin Grindeanu felülmúlhatatlan: azzal, hogy különböző mellékvágányokra siklatta ki a legégetőbb kérdések rendezését, mindeddig sikeresen megakadályozta a kormányt abban, hogy érdemleges reformot hajtson végre bármilyen területen, azaz „elrontsa” azt a rendszert, amelyet nagyrészt ez a párt épített ki saját klientúrájának javára. És mindenki más kárára.

A Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni indítvány megszavazásával azonban többet is tett a folytonos bírálatnál, keménykedésnél: felrúgta a saját aláírásával is szentesített koalíciós megállapodást – amelyben tételesen le van szögezve, hogy ilyent egyik párt sem fog tenni –, és ajtót nyitott pártjának ahhoz, hogy végleg átálljon az AUR mellé. Jelenleg ugyanis úgy tűnik, hogy másképp nem tudja leállítani Ilie Bolojan és a mögötte álló miniszterek, politikusok takarékossági terveit: azt még elérte a PSD holdudvara (a Recorder dokumentumfilmje a foglyul ejtett igazságszolgáltatásról arra is rávilágít, hogy ez a párt van a legjobban összefonódva a bírósági maffiával), hogy a bírók és ügyészek nyugdíjkorhatára ne 10, hanem 15 év alatt emelkedjen meg (de ezt is elkaszálhatják még a PSD-s alkotmánybírák), a minimálbér befagyasztását és az adminisztráció karcsúsítását illetően azonban hajthatatlan a kormányfő. És mivel a szociáldemokraták sem engednek a magukéból, legalább három hónapot késik a jövő évi költségvetés is: pillanatnyilag úgy fest, hogy a törvény által előírt november közepe helyett februárban fogadják el, persze ha egyezségre jutnak.

Ez a Buzoianu-affér után nem látszik éppen biztosnak. Az USR-s miniszternek egyébként nem a víztározók leengedése miatt keletkezett vízhiány a fő bűne a PSD szemében (habár erre hivatkozik), hanem az, hogy levágná az állami erdészet és vízügy vezetőinek a mulasztással és/vagy hozzá nem értéssel párosuló magas juttatásait. Grindeanu a folytonos tüzeléssel egyrészt azt próbálja elfedni, hogy a százezreket víz nélkül hagyó cégbe ő maga protezsált be egy fodrásznőt (aki amúgy vele röpült a Nordis-magánrepülőkön is), másrészt azt, hogy a párt súlyos vereséget szenvedett a bukaresti főpolgármester-választáson, jelöltje ismét csak harmadik lett (mint az érvénytelenített tavalyi és a Nicușor Dan győzelmével végződő idei elnökválasztáson). Harmadrészt pedig a Recorder-botrány miatt rávetült erős reflektorfényt is jó lenne valakire áttolni: Grindeanu napokig hallgatott az ügyben, és amikor megszólalt, akkor is csak az USR-re mutogatott. Ez nem meglepő (már a mostani kormánykoalíció megalakulásakor tudni lehetett, hogy ki áll a két végén, egymással szembefeszülve), de nem is célravezető: a PSD népszerűségén inkább rontott, mint javított Sorin Grindeanu kétkulacsos magatartása, a kormányon levés és ellenzéki viselkedés közötti hintázás.

Az emberek ugyanis változást akarnak, és még nem felejtették el, hogy az ország súlyos pénzügyi és erkölcsi (köztük igazságügyi) gondjai az előző kormányzásból erednek. Ezért csak a PNL vállalt részbeni felelősséget és mutatott némi hajlandóságot a javításra. A PSD mindkettőt makacsul elutasítva kóvályog tovább, még azt sem ismeri fel, hogy ez csak az AUR-nak lesz jó.

A PSD volt és jelenlegi elnöke, Marcel Ciolacu és Sorin Grindeanu. Tavaly novemberben még nyeregben érezték magukat. Fotó: Facebook / Sorin Grindeanu