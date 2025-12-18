Három autó ütközött

Előző írásunk

Elterelési manőverekben és időhúzásban a Szociáldemokrata Párt elnöke, Sorin Grindeanu felülmúlhatatlan: azzal, hogy különböző mellékvágányokra siklatta ki a legégetőbb kérdések rendezését, mindeddig sikeresen megakadályozta a kormányt abban, hogy érdemleges reformot hajtson végre bármilyen területen, azaz „elrontsa” azt a rendszert, amelyet nagyrészt ez a párt épített ki saját klientúrájának javára. És mindenki más kárára.