Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Három autó ütközött

2025. december 18., csütörtök, Közélet

Összeütközött három személygépkocsi csütörtökön sötétedés után a 11-es országúton, Maksa közelében, közölte a Kovászna megyei rendőrség és az országos főkapitányság Infotrafic szolgálata is.

  • A Kovászna megyei rendőrség felvétele
    A Kovászna megyei rendőrség felvétele

A forgalmat a helyszínelés idejére leállították. A balesetnek négy sérültje van, közülük hármat kórházba szállítottak, közölte a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség. (sz.)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-18 17:45 Cikk megjelenítése: 165 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 358
szavazógép
2025-12-18: Máról holnapra - Demeter J. Ildikó:

Két szék között a szociáldemokraták

Elterelési manőverekben és időhúzásban a Szociáldemokrata Párt elnöke, Sorin Grindeanu felülmúlhatatlan: azzal, hogy különböző mellékvágányokra siklatta ki a legégetőbb kérdések rendezését, mindeddig sikeresen megakadályozta a kormányt abban, hogy érdemleges reformot hajtson végre bármilyen területen, azaz „elrontsa” azt a rendszert, amelyet nagyrészt ez a párt épített ki saját klientúrájának javára. És mindenki más kárára.
rel="noreferrer"