Megemlékezés
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az egy éve elhunyt drága
özv. DÁVID ILONÁRA. Megemlékező szentmise december 27-én, szombaton 18 órától lesz a római katolikus Szent József-templomban. Emléke legyen áldott,
pihenése csendes.
Szerettei
du.
Szeretettel emlékezünk a sepsikőröspataki
id. KÁDÁR SÁNDORRA halálának negyvenedik évfordulóján, valamint nejére, KÁDÁR MÁRIÁRA halálának huszonharmadik évfordulóján. Emléküket szívünkben őrizzük.
Szeretteik
1120681
Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, / De emléked szívünkben örökre megmarad. / A néma csendben halljuk hangodat, / A csillagok fényénél látjuk arcodat. / Búcsúzni akartál, de nem volt arra idő, / Mert lassan, csendesen elfogyott az erőd. / Szomorú tekintet volt a két szemedben, / Néhány perc múlva a szíved is megpihent. Fájdalommal emlékezünk a sepsikőröspataki ILYÉS ILONÁRA (Ica mama) halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Bánatos szívű családja
1120679
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk édesanyánkra, az uzoni BODOKI VILMÁRA halálának nyolcadik évfordulóján.
Nyugodjon békében.
Szerettei
4335990
Fájdalommal, de szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, szeretett nagymamára és dédire, a lécfalvi NÉMETH MARGITRA halálának harmadik évfordulóján. Szívünkben örökké velünk marad, emlékét szeretetünk és hálánk őrzi.
Szerettei
1120678
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Kegyelettel emlékezünk a sepsibesenyői
KOVÁCS PÁLRA
halálának 22. évfordulóján. Emléke szívünkben
örökké élni fog.
Szerettei
1120675
Ha földi munka, baj mind elfogyott, / S kiköthetek a biztos parton ott, / S közel az Úrhoz hangzik énekem, / Sok ismert arcnak szívem úgy örül, / S ha rám mosolyog mesterem, / Örök dicsőség lesz az énnekem.
Szeretettel és kegyelettel emlékezünk a kökösi KONNÁTH LÁSZLÓRA,
aki egy éve távozott szerettei köréből.
Emléked legyen áldott.
Szerettei
4335984
Ha emlegettek, köztetek leszek, szeressétek egymást, ahogy szerettelek, ne sírjatok, én már nem szenvedek,
a fájdalom az, hogy nem lehetek veletek.
Fájó szívvel emlékezünk DUDÁS ANNÁRA
(szül. DOMBI)
halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4335989
