Megemlékezés

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az egy éve elhunyt drága

özv. DÁVID ILONÁRA. ­Megemlékező szentmise de­cember 27-én, szombaton 18 ­órától lesz a római katolikus Szent József-templomban. Emléke legyen áldott,

pihenése csendes.

Szerettei

du.

Szeretettel emlékezünk a sepsikőröspataki

id. KÁDÁR SÁNDORRA ­halálának negyvenedik ­évfordulóján, valamint nejére, KÁDÁR MÁRIÁRA halálának huszonharmadik évfordulóján. Emléküket szívünkben őrizzük.

Szeretteik

1120681

Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, / De emléked szívünkben örökre megmarad. / A néma csendben halljuk hangodat, / A csillagok fényénél látjuk arcodat. / Búcsúzni akartál, de nem volt arra idő, / Mert lassan, csendesen elfogyott az erőd. / Szomorú tekintet volt a két szemedben, / Néhány perc múlva a szíved is megpihent. Fájdalommal emlékezünk a sepsikőröspataki ILYÉS ILONÁRA (Ica mama) halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos szívű családja

1120679

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk édesanyánkra, az uzoni BODOKI VILMÁRA halálának nyolcadik évfordulóján.

Nyugodjon békében.

Szerettei

4335990

Fájdalommal, de szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, szeretett nagymamára és dédire, a lécfalvi ­NÉMETH MARGITRA ­halálának harmadik évfordulóján. Szívünkben örökké velünk marad, emlékét szeretetünk és hálánk őrzi.

Szerettei

1120678

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Kegyelettel emlékezünk a sepsibesenyői

KOVÁCS PÁLRA

halálának 22. évfordulóján. Emléke szívünkben

örökké élni fog.

Szerettei

1120675

Ha földi munka, baj mind elfogyott, / S kiköthetek a biztos parton ott, / S közel az Úrhoz hangzik énekem, / Sok ismert arcnak szívem úgy örül, / S ha rám mosolyog mesterem, / Örök dicsőség lesz az énnekem. ­

Szeretettel és kegyelettel emlékezünk a kökösi KONNÁTH LÁSZLÓRA,

aki egy éve távozott szerettei köréből.

Emléked legyen áldott.

Szerettei

4335984

Ha emlegettek, köztetek leszek, szeressétek egymást, ahogy szerettelek, ne sírjatok, én már nem szenvedek,

a fájdalom az, hogy nem lehetek veletek.

Fájó szívvel emlékezünk ­DUDÁS ANNÁRA

(szül. DOMBI)

halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4335989