2026 legyen Márton Áron éve Romániában

A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyével partnerségben, támogató jóváhagyásával az RMDSZ parlamenti csoportja iktatta azt a törvénytervezetet, amely a 2026-os évet Márton Áron püspök évévé nyilvánítaná – tájékoztat az RMDSZ hírlevele.
„A magyar közösség hozzájárulása az ország erkölcsi, kulturális és történelmi örökségéhez nem vita tárgya, hanem történelmi tény. Ennek elismerése nem jóindulat kérdése, hanem a közös múlt felelős és korrekt értelmezésének része. Ezt a felismerést emelné törvényi szintre az RMDSZ” – fogalmazott Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei parlamenti képviselője.
Szabó Ödön elmondta: Márton Áron nemcsak a romániai magyarság egyik legnagyobb erkölcsi példaképe, hanem a 20. századi Románia történetének is meghatározó személyisége. Erdély püspökeként következetesen kiállt az emberi méltóság védelmében minden diktatúrával szemben: a háború, a holokauszt és a kommunista elnyomás idején egyaránt. Szavai és tettei nem megosztottak, hanem védelmeztek; nem uszítottak, hanem hidakat építettek közösségek között.
„A törvénytervezet arra is felhívja a figyelmet, hogy Márton Áront a romániai zsidóság védelmében tanúsított bátor kiállásáért a Yad Vashem Intézet a Világ Igaza címmel tüntette ki. Ez a tény Románia történelmének része, és olyan erkölcsi mércét jelent, amely az egész társadalom számára irányadó kell hogy legyen a jövőben is. Márton Áron egész életében következetesen hangsúlyozta, hogy Erdély soknyelvű és sokvallású világa érték, nem veszély. Meggyőződése szerint a többség és a kisebbségek közötti tisztességes együttélés nem gyengíti, hanem erősíti a mindenkori államot. Ez az üzenet ma is érvényes Romániában. Az, hogy Ferenc pápa 2024-ben elismerte Márton Áron hősies erényeit, és folyamatban van boldoggá avatása, nem csupán egyházi esemény. Annak a bizonyítéka, hogy egy erdélyi magyar püspök életpéldája egyetemes erkölcsi mércévé vált” – hangsúlyozta Szabó Ödön.
A képviselő hozzátette, a Márton Áron-év törvényi elismerése egyértelmű üzenet lenne: Románia képes és hajlandó megbecsülni a magyar közösségből származó, ebből gyökerező erkölcsi példaképeket és örökséget, és közös értékként tekint azokra a személyiségekre, akik a legnehezebb időkben is az emberséget választották. Ez nem múltidézés, hanem jövőépítés.
A jogszabály ugyanakkor lehetőséget teremt arra is, hogy 2026-ban kulturális, oktatási és közösségi események keretében kerüljön sor Márton Áron életművének és örökségének bemutatására.
