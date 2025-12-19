A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz tegnap azt nyilatkozta, tisztázni akarja Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnökkel, hogy utóbbi érvényesnek tartja-e még a koalíciós megállapodást. Fritz ezt annak kapcsán jelentette ki, hogy a PSD a héten megszavazta az USR környezetvédelmi minisztere, Diana Buzoianu elleni egyszerű indítványt.

„Közöltem vele (Sorin Grindeanuval – szerk. megj.), hogy megszegte a koalíciós megállapodást, és hogy tisztáznunk kell, érvényben van-e még a dokumentum, vagy pedig mindenki kénye-kedve szerint tart tiszteletben vagy sem bizonyos cikkelyeket” – fogalmazott Fritz. Az USR elnöke szerint Grindeanu nem tájékoztatta arról, hogy a PSD-nek szándékában áll megszavazni a környezetvédelmi miniszter elleni indítványt. Fritz ugyanakkor támogatásáról biztosította Diana Buzoianut, aki szerinte „egyértelműen” és „bátran” felvállalta a Prahova megyei vízválság kezelését.

A Radu Marinescu igazságügyi miniszter és Cătălin Predoiu belügyminiszter elleni egyszerű indítványok kapcsán az USR elnöke azt nyilatkozta: a két érintett párt elnökének, Sorin Grindeanunak, illetve Ilie Bolojannak tisztáznia kell, hogy minisztereiknek van-e még legitimitásuk és élvezik-e a támogatásukat. Fritz szerint az egyszerű indítványok mellőzik az igazságszolgáltatás rendszerszintű problémáit, a kezdeményező AUR egyetlen célja „politikai káoszt” idézni elő, ezért szerinte a képviselőház, illetve a szenátus nem fogja megszavazni a dokumentumokat.

Az USR elnöke rámutatott arra is, mindenkit, aki végignézte a Recorder tényfeltáró riportját, „sokkolta”, hogy a 2022-ben a PSD és a PNL által elfogadott igazságügyi törvények milyen érdekszövetségek kialakulásához vezettek az igazságügyi rendszerben. „Mind a volt, mind a jelenlegi igazságügyi miniszternek el kell magyaráznia, hogy miként járult hozzá a jelenlegi nagyon veszélyes helyzet kialakulásához, illetve hogy milyen terveik vannak ezeknek a törvényeknek a kijavítására” – fogalmazott Friz, aki egyébként tegnap tette le a hűségesküt és vált román állampolgárrá.