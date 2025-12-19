Utolsó rúgások?

Olyan párt vesz részt a kormányzásban PSD néven, amely mintha benne is lenne a kormányban, és nem is, mintha ellenzékben is lenne, és mégsem, leszavazza a kormány elleni bizalmatlansági indítványt, ám az egyik kormánytag, Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter ellen mégis az AUR-ral szavaz. Lassan még az is lehetségesnek tűnik, hogy a PSD és az AUR előbb-utóbb szövetségre lép.

A bizalmatlansági indítványokat a Béke-Románia nevű csoport kezdeményezte, amely az S. O. S. Románia párt parlamenti tagjaiból alakult, és az AUR támogatta. A kormány elleni szavazásban nem vettek részt a kormánypártok. A parlamentbe az ellenzéki honatyák focilabdákat vittek be, amelyekre az volt írva, hogy Bizalmatlansági indítvány (móció, emóció?) 2025. A Béke harcosai egyet a miniszterelnöknek, Ilie Bolojannak akartak adni, amit ő rögtön visszautasított, és azt mondta, hogy a labda és a mérkőzések helye a stadionokban van.

Pedig most mi, szentgyörgyiek már nézünk mindenféle meccseket, mivel nincs első osztályú csapatunk, és így kénytelenek vagyunk a másodosztályúakat is nézni, reménykedve abban, hogy lesz még szőlő, lágy kenyér s a Sepsi az első osztályban, ahol a Csíkszereda is ott marad, esetleg. Addig azonban nézhetjük a parlamentben zajló meccseket, bár ezek inkább tűnnek cirkuszi előadásnak, mint sportszerű küzdelemnek.

Amikor az ellenzék vezetéshez jutott, elmondták: azért vitték a labdákat, mert passzt akartak adni a PSD-seknek, hogy ők a jó passzt gólra váltva megszavazzák az indítványokat. Úgy azonban megbukhatott volna még a kormány is, ezért egyelőre a PSD nem siet, nehogy öngól legyen a buktatásból s önbuktatás az átszavazásból. Pedig úgy tűnik, sokan gondolják: ha a PSD átigazolna a szuverenista térfélre, szép gólokat tudnának lőni az AUR oldalán. Látni is, hogy lélekben együtt vannak az AUR-os hazafiakkal, hisz ők is tulajdonképpen azok. De ki ne lenne az? (Az RMDSZ-en kívül, persze…) Az eseményről még a sporthírekben is megemlékeztek: szakértők szerint a mérkőzést biztosan le kellett volna fújni, mert egyszerre több labda is volt a pályán, mármint a parlamentben. A szavazások előtt a miniszerelnök emelkedett szóra, és egy régi, két világháború közötti parlamenti beszédből idézett, amely magyarul így hangzik: „ahogy a szépség nem mentség a prostitúcióban, úgy az intelligencia sem mentség a jellemtelenségre”.

A liberálisok (PNL) szerint a bizalmatlansági indítványt kezdeményezők kushadnak, jobb idők jövetelére várva. Csak azt nem tudni, hogy mikor, mitől s kinek lesznek jobbak az idők. (Vagy azok csak saját maguknak remélik a szebb jövőt?)

A PSD vezére, Sorin Grindeanu hétfőn a szavazások alatt Temesváron együtt nevetgélt egy zsinagógában a temesvári polgármesterrel, Dominic Fritz-cel, akinek pártjáról, az USR-ről azt állította, hogy az ország legnagyobb ellensége. Fritz már jól el lehet románosodva (ahogy Iohannis is el volt), és így megszokta, hogy nem kell komolyan venni azt, ha a koalíciós társak rosszakat mondanak egymásról. Néha úgy tűnik, hogy a kormány az utolsókat rúgja, mert a PSD-sek az utolsókat rúgják a többi kormányzásban részt vevőbe.

Kelemen Hunor azt mondta, hogy Grindeanuék felrúgták a koalíciós egyezséget. De fő az egészség, a koalíció tovább működik. Így boldogok lehetünk, mert ha nem, akkor összefog a PSD az AUR-ral, és az RMDSZ-t úgy kiteszik a kormányból, mint a macskát...

Elnökünk Helsinkiben csodálkozott az itthon történtek miatt, és ő is azt mondta, hogy a PSD megszegte a koalíciós egyezséget, és közben az ellenzékről nem mondanak árva (bíráló) szócskát sem. Szerinte a koalíció működik, és jó, hogy működik. Aztán repdesve a boldogságtól elrepült Londonba is, ahol egy kérdésre azt válaszolta a tavalyi elnökválasztásról: máris „megvan egy része a válaszoknak” arra, hogy miért kellett törölni azt. Mégpedig „Oroszország tíz év óta tartó manipuláló, dezinformációs kampánya miatt”. Mivel Romániában a többségi vélemény szerint a romániai magyarok – főleg a magyarországi médiumok hatása miatt – oroszpártiak, biztosan az oroszok befolyásolták az erdélyi magyarokat, akik döntő többségben rá, Nicușor Danra szavaztak, így lett ő az elnök. (De ezért háláját, úgy néz ki, várhatjuk.). Hát ez bizony nem elég bizonyíték az oroszok beavatkozására a honi választásba?

Még jó, hogy az idei májusi elnökválasztást, amikor Nicușor Dan győzött, emiatt nem semmisítették meg.

Fotó: presidency.ro