Több mint tízezer gyerek vett részt közel kétszáz rendezvényen, melyeket a Kovászna Megye Tanácsa által idénre meghirdetett Gyermekek éve program keretében szerveztek – hangzott el a sorozat zárását is jelentő ünnepi tanácsülésen, melyet a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla-termében tartottak tegnap.

Az ünnepi rendezvény a Lőfi Gellért vezette, közel félszáz gyerekkel fellépő Campa­nella kórus minielőadásával kezdődött, majd a házigazda, Vargha Mihály múzeumigazgató köszöntötte az egybegyűlteket. Jelezte, a termet, amelyben vannak, és ahol száz évvel ezelőtt Bartók Béla koncertezett, átalakították hangversenyteremmé, a megfelelő akusztikával, hogy ezentúl kiváló zenészek léphessenek fel. Hangsúlyozta, intézményük 150. évfordulója alkalmából jelentős kiállításokat, koncerteket valósítottak meg. Ilyen volt a Kós Károly-, a Gyárfás Jenő-tárlat, és most megtekinthető az idén a Pulszky Társaság díját elnyert Székelyek – Örökölt vonások című tárlat, melynek kurátora Kinda István néprajzkutató, továbbá dicséretet kapott a Csereyné 2000 kiállításuk, melyet Szőcsné Gazda Enikő rendezett.

A Tamás Sándor tanácselnök által vezetett ülésen elfogadták a napirenden szereplő határozattervezeteket, majd rátértek a Gyermekek éve programsorozat kiértékelésére. Az elnök még elmondta, gyerekbarát, diákbarát megyét építenek. A legfontosabb, hogy a gyermekek, a diákok egyrészt biztonságban érezzék magukat, másrészt a családok folyamatos támogatást kapjanak annak érdekében, hogy a gyerekeknek lehetőségük legyen ne csak a tanuláshoz, hanem a fejlődéshez és a kikapcsolódáshoz egyaránt. Sok ilyen programjuk van, amelyek beruházásokat is jelentenek, viszont rendezvények sokaságával is készültek idén.

Gáj Nándor, a megyei tanács alelnöke, a program koordinátora közölte: céljuk az volt, hogy előtérbe helyezzék a gyermekek sokoldalú fejlődését támogató, értékközvetítő, szórakoztató és közösségi kezdeményezéseket. Ennek érdekében nagyszerű összefogás jött létre Kovászna megye önkormányzata, alintézményei, cégek, civil szervezetek és magánszemélyek között. 191 teljes mértékben újszerű program valósult meg, összesen több mint tízezer gyerek részvételével. Voltak báb­előadások, balett, rajzfilm­vetítések, tánc. Megmutatták, hogyan készül a sajt, a kolbász, a mézeskalács meg a csoki.

Olyan programok is voltak, amelyek nem a gyerekeknek szóltak, hanem a családoknak, a pedagógusoknak. Az Iskolatáska programba becsempésztek egy könyvet, mely szülőknek, nagyszülőknek szól arról, mire kell figyelniük, amikor a gyerekeket előkészítő osztályba viszik, melyek azok a nehézségek és milyen szakemberek segítségét igényelhetik, ha úgy vélik, hogy a gyerekkel baj van. A megyében két olyan fontos kezdeményezés indult el, amelyeknek hosszú életet kívánnak, sorolta Gáj Nándor. Sepsiszentgyörgyi mintára idén Kézdivásárhelyen is elindult a Lábbusz program, a gyerekek gyalog mennek iskolába, hogy egészségesebb életmódot folytathassanak. A másik A méz útja tanösvény, amely nagyon jó természetvédelmi kezdeményezés. Ezeket jövőre folytatják.

Olyan érdekességekről is beszámoltak, hogy a gyerekek több mint 1700 kiskanálnyi mézet fogyasztottak el különböző rendezvényeken, amely mennyiség egy méhcsalád egész évi termelését jelenti. Gyerekek 600 méternyi kürtőskalácsot tekertek fel a dorongfára akkor, amikor kürtőskalácssütő bemutatón vettek részt, vagy 130 méternyi virslit fogyasztottak el.

Tamás Sándor kiemelte: ezek a tevékenységek nem tartoznak a megyei önkormányzat feladatai közé, de ez igazából odafigyelés kérdése. Olyan ügyek, amelyeket önként vállalnak fel aránylag kevés költségvetési ráfordítással, de annál nagyobb odaadással.

Végül egy-egy oklevéllel köszönetet mondtak a partnereknek, támogatóknak és munkatársaknak, akik részt vettek a sikeres programok lebonyolításában.