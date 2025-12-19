Telt ház előtt mutatták be nemrég a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban azt a román nyelvű szakácskönyvet (Secrete culinare din județul Covasna între tradiție si inspirație – szerk. megj.), amelyben háromszéki háziasszonyok és főzni kedvelő férfiak nyújtanak ízelítőt térségünk jelenkori gasztronómiájából. A baróti Vox Cordis Kiadó által megjelentetett igényes kiadvány több, mint egyszerű receptgyűjtemény, értékét az adja, hogy a gasztronómia révén nemzetiségtől függetlenül összehozza a térségben élőket, a különböző kultúrákat.

A Gábor Áron-teremben december 8-án bemutatott kiadvány megjelenésének előzményeiről Csiza Réka felelős szerkesztő lapunknak elmondta, tulajdonképpen a baróti Tortoma Kiadónál megjelent 100 recept, 100 háziasszony sorozat adta könyvükhöz az ötletet. Többen felvetették, miért nem fordítják le román nyelvre ezeket a népszerű kiadványokat, ám úgy gondolták, inkább egy új, román nyelvű könyvet jelentetnek meg – vázolta. „Arra voltunk kíváncsiak, hogyan főznek mostanában Kovászna megyében, nem feltétlenül hagyományos recepteket gyűjtöttünk” – magyarázta Csiza Réka, aki Kovásznán és környékén élő házasszonyok és férfiak által készített ételeket dokumentált, fényképezett. Nehéz, időigényes folyamat volt – ismerte el, ám a visszajelzések és az érdeklődés alapján úgy érzi, érdemes volt ezzel foglalkozni. Megjegyezte azt is, a helyi román sajtó által a megyehatáron túlra is eljutott a kiadvány híre, országszerte ismertté vált.

Diana Pantelimon, a kötet társ­szerzője Bodzafordulón, Előpatakon, Sepsiszentgyörgyön főként a román ajkú közösségben gyűjtötte a recepteket, leírásokat, illetve meg is örökítette a munkafolyamatot. Rámutatott, a közismert hagyományos receptek mellett számos újdonság, így például a keleti ízek ihlette ételek szintén bekerültek a kötetbe, és olyan különlegesség is szerepel benne, mint a strucchúsból készült tokány, amelyet a háziasszony a bodzafordulói strucckertben készített el. Úgy értékelte, sok kihívást tartogató, másfél évet felölelő munka volt, amely során néhol nem csupán a konyhájukba, de kicsit az életükbe is betekintést engedtek a lelkes szakácsok. Elismerte, külön öröm volt számára, hogy a bemutatóra megtelt érdeklődőkkel a terem, és úgy érzi, szükség volt egy ilyen jellegű könyvre.

A színes, gazdagon illusztrált szakácskönyv több mint 80 receptet – előételeket, leveseket, főételeket és desszerteket – közöl mintegy 180 oldalon. A szerkesztők külön megjelölték a hagyományos ételeket, amelyek közt a szász konyhában meghonosodott süteményt vagy a pásztorok által juhhúsból készített, juhtúrós puliszkagombóccal tálalt fogást is találunk.

A kötet megvásárolható Sepsiszentgyörgyön a K Libris könyvesboltban, a LibriM Könyvudvarban, a H-Press (Háromszék) újságosbódéiban, Bodzafordulón, illetve megrendelhető a Vox Cordis Kiadó Facebook-oldalán.