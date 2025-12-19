Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Román nyelvű szakácskönyvet mutattak beTerítéken Háromszék ízei

2025. december 19., péntek, Közélet

Telt ház előtt mutatták be nemrég a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban azt a román nyelvű szakácskönyvet (Secrete culinare din județul Covasna între tradiție si inspirație – szerk. megj.), amelyben háromszéki háziasszonyok és főzni kedvelő férfiak nyújtanak ízelítőt térségünk jelenkori gasztronómiájából. A baróti Vox Cordis Kiadó által megjelentetett igényes kiadvány több, mint egyszerű receptgyűjtemény, értékét az adja, hogy a gasztronómia révén nemzetiségtől függetlenül összehozza a térségben élőket, a különböző kultúrákat.

  • Fotó: Facebook / Tamás Sándor. Kiss Zsombor felvétele
    Fotó: Facebook / Tamás Sándor. Kiss Zsombor felvétele

A Gábor Áron-teremben december 8-án bemutatott kiadvány megjelenésének előzményeiről Csiza Réka felelős szerkesztő lapunknak elmondta, tulajdonképpen a baróti Tortoma Kiadónál megjelent 100 recept, 100 háziasszony sorozat adta könyvükhöz az ötletet. Többen felvetették, miért nem fordítják le román nyelvre ezeket a népszerű kiadványokat, ám úgy gondolták, inkább egy új, román nyelvű könyvet jelentetnek meg – vázolta. „Arra voltunk kíváncsiak, hogyan főznek mostanában Kovászna megyében, nem feltétlenül hagyományos recepteket gyűjtöttünk” – magyarázta Csiza Réka, aki Kovásznán és környékén élő házasszonyok és férfiak által készített ételeket dokumentált, fényképezett. Nehéz, időigényes folyamat volt – ismerte el, ám a visszajelzések és az érdeklődés alapján úgy érzi, érdemes volt ezzel foglalkozni. Megjegyezte azt is, a helyi román sajtó által a megyehatáron túlra is eljutott a kiadvány híre, országszerte ismertté vált. 

Diana Pantelimon, a kötet társ­szerzője Bodzafordulón, Előpatakon, Sepsiszentgyörgyön főként a román ajkú közösségben gyűjtötte a recepteket, leírásokat, illetve meg is örökítette a munkafolyamatot. Rámutatott, a közismert hagyományos receptek mellett számos újdonság, így például a keleti ízek ihlette ételek szintén bekerültek a kötetbe, és olyan különlegesség is szerepel benne, mint a strucchúsból készült tokány, amelyet a háziasszony a bodzafordulói strucckertben készített el. Úgy értékelte, sok kihívást tartogató, másfél évet felölelő munka volt, amely során néhol nem csupán a konyhájukba, de kicsit az életükbe is betekintést engedtek a lelkes szakácsok. Elismerte, külön öröm volt számára, hogy a bemutatóra megtelt érdeklődőkkel a terem, és úgy érzi, szükség volt egy ilyen jellegű könyvre.

A színes, gazdagon illusztrált szakácskönyv több mint 80 receptet – előételeket, leveseket, főételeket és desszerteket – közöl mintegy 180 oldalon. A szerkesztők külön megjelölték a hagyományos ételeket, amelyek közt a szász konyhában meghonosodott süteményt vagy a pásztorok által juhhúsból készített, juhtúrós puliszkagombóccal tálalt fogást is találunk.

A kötet megvásárolható Sepsiszentgyörgyön a K Libris könyvesboltban, a LibriM Könyvudvarban,  a H-Press (Háromszék) újságosbódéiban, Bodzafordulón, illetve megrendelhető a Vox Cordis Kiadó Facebook-oldalán. 

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Demeter Virág Katalin Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-19 08:00 Cikk megjelenítése: 170 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 372
szavazógép
2025-12-19: Közélet - Szekeres Attila:

Tízezer gyermek, kétszáz rendezvény (Kovászna Megye Tanácsa)

Több mint tízezer gyerek vett részt közel kétszáz rendezvényen, melyeket a Kovászna Megye Tanácsa által idénre meghirdetett Gyermekek éve program keretében szerveztek – hangzott el a sorozat zárását is jelentő ünnepi tanácsülésen, melyet a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla-termében tartottak tegnap.
2025-12-19: Közélet - Demeter J. Ildikó:

Fényfestés és betlehemi láng a vásárban

Rénszarvasok nincsenek, de kecskét, bárányt, csacsit és bocit lehet simogatni a sepsiszentgyörgyi karácsonyi vásárban, amelynek épp tegnap léptünk át a közepén, az egyik leginkább várt eseménye, a fényfestés pedig ma kezdődik, és három napig tart, mint egy mesebeli esztendő.
rel="noreferrer"