Fényfestés és betlehemi láng a vásárban

Rénszarvasok nincsenek, de kecskét, bárányt, csacsit és bocit lehet simogatni a sepsiszentgyörgyi karácsonyi vásárban, amelynek épp tegnap léptünk át a közepén, az egyik leginkább várt eseménye, a fényfestés pedig ma kezdődik, és három napig tart, mint egy mesebeli esztendő.

Az időjárás a fázósabbakkal tart, így hát didergés nélkül lehet elidőzni a Korzón és a főtéren körbe kereken elhelyezett házikóknál, ahol sokféle kézműves ajándékot és házias finomságot lehet beszerezni, sőt, az ebédet is sokan onnan viszik haza – ki időhiány miatt, ki azért, mert vaddisznógulyás otthon nem szokott lenni. Maga a séta is jólesik munka után, és az sem utolsó szempont, hogy a főtéren nem csupán globális karácsonyi gépzene szól, hanem óvódás és iskolás csoportok is énekelnek a kőszínpadon, s kőhajításnyira ott a körhinta is.

A vásár csúcspontja a hétvégi fényfestés lesz, idén ugyanis rekordszámú – egész pontosan 2929 – karácsonyváró rajzot küldtek be a város gyermekei, ezeket fogják meghatározott menetrend szerint kivetíteni a Tamási Áron Színház homlokzatára három estén keresztül 18 órától. Nyitányként kiosztják a legjobbaknak járó díjakat (a rajzokat két helyi dizájner, Salat-Zakariás Csaga és Kovács Zenkő zsűrizte) korosztályok szerint; a különdíjakkal együtt összesen 35 gyermeket jutalmaznak a közel háromezerből. A legtöbb – 501 – rajzot a Váradi József-iskola kisdiákjai küldték be a városházára, de még a kilyéni Mánya Béla-iskolából is érkezett 7. Az óvodások összesen 419 rajzzal neveztek be, a középiskolások 67-tel. Az idén ötödik alkalommal megszervezett fényfestés minden este a legjobb rajzokból készült válogatással zárul. A rajzokat vissza is lehet kérni: a város­imázs-irodában jövő héttől munkanapokon 9 és 16 óra között várják azokat a szülőket és pedagógusokat, akik el szeretnék tenni gyermekük, tanítványuk rajzát.

Vasárnap este egy másik közösségi eseményre is várják a sepsiszentgyörgyieket, mégpedig gyertyákkal és mécsesekkel: 19.30-kor az óriás adventi koszorú negyedik gyertyáján a betlehemi békeláng fog felragyogni, amelyet három sepsiszentgyörgyi cserkészcsapat – a 14-es számú Dr. Kovács Sándor, a 40-es számú Szent György és a 115-ös számú Bölöni Farkas Sándor – tagjai hoznak el városunkba. A gyertyát Miklós Zoltán parlamenti képviselő gyújtja meg, karácsonyi dalokat a brassói filharmónia harsonakvartettje ad elő a színház ablakából.

A karácsonyi vásár december 23-án, kedden ér véget.