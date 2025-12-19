Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Ajándékozással készülnek az ünnepre

2025. december 19., péntek, Közélet

Karácsony közeledtével ismét összefogtak a sepsiszentgyörgyi Benedek Elek Napközi Otthon növendékei, pedagógusaik és a szülői közösség: idén közel 200 ajándékcsomagot készítettek a rászoruló gyermekeknek.

  • Fotó: Albert Levente
    Fotó: Albert Levente

A színes, díszes papírba csomagolt kisebb-nagyobb dobozokat csütörtök délelőtt maguk a vidám óvodások adták át a Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi munkatársainak, az udvaron várakozó autójuk rövid idő alatt megtelt a nélkülözőknek szánt ajándékokkal. A tanintézmény vezetője, Comisu Mónika elmondta, többéves hagyománya van az óvodában az ajándékozásnak, fontosnak tartják, hogy a gyermekek már zsenge korban megtapasztalják, hogy az ajándékozás tulajdonképpen öröm. Egy nappal korábban ünnepre hangoló vásárt is tartottak a Benedek Elek Napközi Otthonban, erre az alkalomra az óvó nénik, dadák és gyermekek készítettek számos kézműves portékát, sőt, mézespogácsa is készült a csoportokban. Az értékesítésből befolyt összeget – akárcsak tavaly – a tanintézmény javára fordítják, ezúttal a kapu közelében terveznek új kerítést készíteni, amelyre különböző alakú kültéri rajztáblákat helyeznek ki. A tavalyi, első ízben megszervezett vásár nyomán összegyűlt adományból két játszóházat vásároltak és állítottak fel az óvoda tágas udvarán. (dvk)

