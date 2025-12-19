Ajándékozással készülnek az ünnepre

Karácsony közeledtével ismét összefogtak a sepsiszentgyörgyi Benedek Elek Napközi Otthon növendékei, pedagógusaik és a szülői közösség: idén közel 200 ajándékcsomagot készítettek a rászoruló gyermekeknek.
A színes, díszes papírba csomagolt kisebb-nagyobb dobozokat csütörtök délelőtt maguk a vidám óvodások adták át a Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi munkatársainak, az udvaron várakozó autójuk rövid idő alatt megtelt a nélkülözőknek szánt ajándékokkal. A tanintézmény vezetője, Comisu Mónika elmondta, többéves hagyománya van az óvodában az ajándékozásnak, fontosnak tartják, hogy a gyermekek már zsenge korban megtapasztalják, hogy az ajándékozás tulajdonképpen öröm. Egy nappal korábban ünnepre hangoló vásárt is tartottak a Benedek Elek Napközi Otthonban, erre az alkalomra az óvó nénik, dadák és gyermekek készítettek számos kézműves portékát, sőt, mézespogácsa is készült a csoportokban. Az értékesítésből befolyt összeget – akárcsak tavaly – a tanintézmény javára fordítják, ezúttal a kapu közelében terveznek új kerítést készíteni, amelyre különböző alakú kültéri rajztáblákat helyeznek ki. A tavalyi, első ízben megszervezett vásár nyomán összegyűlt adományból két játszóházat vásároltak és állítottak fel az óvoda tágas udvarán. (dvk)
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.