Tisztelt Olvasóink!

Január elsejétől új formátumban is megrendelheti a Háromszéket. A Digitális Háromszék azoknak szól, akik szeretik a nyomtatott lapot forgatni, olvasni, de – különböző okok miatt – nem férnek hozzá ahhoz.

A Digitális Háromszék – amint az nevében is szerepel – a betördelt újság digitális változata pdf formátumban, amely számítógépen vagy bármilyen mobil eszközön elérhető. Ráadásul a korábbi számok bármikor, dátum szerint visszakereshetőek, a digitális lapszám pedig olcsóbban vásárolható meg, mint a nyomtatott újság.

A napi újság, illetve a már előfizetett lapok archívumának elérése érdekében nem kell mást tennie, mint a honlapunkon szereplő bannerre kattintani, Face­book-profilja segítségével bejelentkezni, majd előfizetni a Digitális Háromszékre. Mindezt bankkártyás fizetéssel egyetlen alkalommal kell megtennie, hiszen előfizetése minden hónapban automatikusan megújul. Az esetleges lemondásra is itt nyílik lehetőség. Előfizetés után a Digitális Háromszéket a bannerre kattintva nyithatja meg.

Hangsúlyozzuk, hogy az új formátum nem helyettesíti ingyenesen elérhető honlapunkat, hanem a nyomtatott lap alternatívája lesz. Az új lehetőséggel immár digitális értelemben is érvényessé válik jelmondatunk: Naponta értéket viszünk otthonába!

Háromszék