ElfogadtÃ¡k BorosnyÃ³ cÃ­merÃ©t

2025. december 19., pÃ©ntek, KÃ¶zÃ©let

A kormÃ¡ny tegnapi Ã¼lÃ©sÃ©n elfogadta BorosnyÃ³ kÃ¶zsÃ©g cÃ­merÃ©t, Szekeres Attila IstvÃ¡n sepsiszentgyÃ¶rgyi heraldikus alkotÃ¡sÃ¡t. A jelkÃ©p a Hivatalos KÃ¶zlÃ¶nyben valÃ³ megjelenÃ©skor vÃ¡lik tÃ¶rvÃ©nyesen hasznÃ¡lhatÃ³vÃ¡.

  • BorosnyÃ³ kÃ¶zsÃ©g cÃ­mere â€“ Szekeres Attila IstvÃ¡n alkotÃ¡sa
    BorosnyÃ³ kÃ¶zsÃ©g cÃ­mere â€“ Szekeres Attila IstvÃ¡n alkotÃ¡sa

Az iratcsomÃ³t mÃ©g 2011-ben felterjesztettÃ©k, a tudomÃ¡nyos szÅ±rÅ‘kÃ¶n sikeresen Ã¡tment, Ã¡m a kÃ¶zigazgatÃ¡si minisztÃ©riumban akadÃ©koskodtak, majd elsÃ¼llyesztettÃ©k. TÃ¶bbszÃ¶ri sÃ¼rgetÃ©s nyomÃ¡n most sikerÃ¼lt elÅ‘bÃ¡nyÃ¡sztatni, Ã©s a Cseke Attila vezette minisztÃ©rium felterjesztette kormÃ¡nyhatÃ¡rozatra.

BorosnyÃ³ kÃ¶zsÃ©g cÃ­mere hÃ¡romszÃ¶gÅ± pajzs, kÃ©k mezejÃ©ben Ã¶t hatÃ¡gÃº arany csillag Ã¡ltal kÃ¶zrevett Ã¶tfogas pÃ¡rtÃ¡zatÃº, Ã¶t lÅ‘rÃ©ssel ellÃ¡tott, zÃ¡rt kapus ezÃ¼st bÃ¡stya lÃ¡thatÃ³, mely a kÃ¶zsÃ©g terÃ¼letÃ©n egykor Ã¡llt vÃ¡rakra Ã©s castrumokra utal. A csillagok szÃ¡ma a kÃ¶zigazgatÃ¡si egysÃ©get alkotÃ³ telepÃ¼lÃ©sek szÃ¡mÃ¡t jelenÃ­ti meg. A pajzsot a kÃ¶zsÃ©gi rangot jelkÃ©pezÅ‘ egybÃ¡styÃ¡s ezÃ¼st falkorona fedi. A pajzs alakja Ã©s a falkorona kÃ¶telezÅ‘ elem RomÃ¡niÃ¡ban. (M. I.)

Cikk megjelenÃ©si idÅ'pontja: 2025-12-19 08:00
