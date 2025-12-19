Halálos baleset

Életét veszítette annak a gépkocsinak a vezetője, mely tegnap hajnalban egy hídfőnek ütközött, majd felborult Brassó megyében a 11-es országút Szászhermány és Farkasvágó közötti szakaszán.
A balesetező gépkocsi Kovászna megyében volt bejegyezve. A rendőrség felhívja az autóvezetők figyelmét, hogy az országban több helyen köd és csapadék nehezíti a közlekedést, ezért vezessenek óvatosan, ne hajtsanak gyorsan, tartsák be a követési távolságot, illetve ne vállalkozzanak veszélyes előzésekre. (ndi)
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.