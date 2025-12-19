Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Halálos baleset

2025. december 19., péntek, Közélet

Életét veszítette annak a gépkocsinak a vezetője, mely tegnap hajnalban egy hídfőnek ütközött, majd felborult Brassó megyében a 11-es országút Szászhermány és Farkasvágó közötti szakaszán.

  • Fotó: weradio.ro
    Fotó: weradio.ro

A balese­tező gépkocsi Kovászna megyében volt bejegyezve. A rendőrség felhívja az autóvezetők figyelmét, hogy az országban több helyen köd és csapadék nehezíti a közlekedést, ezért vezessenek óvatosan, ne hajtsanak gyorsan, tartsák be a követési távolságot, illetve ne vállalkozzanak veszélyes előzésekre. (ndi)

Hozzászólások
