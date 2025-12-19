Halálos baleset

Következő írásunk

A megyében működő összes hulladékbegyűjtő szolgáltató (Tega, Gosp-Com, Gos-Trans-Com, IBSV Salubritatea) január elsejétől több tényező nyomán is kénytelen növelni a díjakat a természetes és jogi személyek esetében egyaránt – tájékoztatott a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesület (ADI-SIMD) vezetősége. Az év elejétől hatályba lépő új díjszabások, azaz az új árak leghamarabb a februári vagy a márciusi (ha kéthavonta állítják ki) hulladékelszállítási számlákon lesznek érzékelhetők. A díjnövekedés pár tíz banitól 1,5 lejig terjed, szolgáltatótól függően.