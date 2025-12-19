Januártól drágul a szemétdíj

A megyében működő összes hulladékbegyűjtő szolgáltató (Tega, Gosp-Com, Gos-Trans-Com, IBSV Salubritatea) január elsejétől több tényező nyomán is kénytelen növelni a díjakat a természetes és jogi személyek esetében egyaránt – tájékoztatott a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesület (ADI-SIMD) vezetősége. Az év elejétől hatályba lépő új díjszabások, azaz az új árak leghamarabb a februári vagy a márciusi (ha kéthavonta állítják ki) hulladékelszállítási számlákon lesznek érzékelhetők. A díjnövekedés pár tíz banitól 1,5 lejig terjed, szolgáltatótól függően.

A hulladékgazdálkodási egyesület által rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján a legjelentősebb szolgáltató, a sepsiszentgyörgyi székhelyű, a megye településeinek javát lefedő Tega Rt. az egyéni szerződéssel bíró természetes személyek esetében január elsejétől városon (Sepsiszentgyörgy és Barót) az eddigi 23-ról 24,5 lejre növeli a személyenkénti havi díjat (1,5 lejjel emelik), míg vidéken (a községekben) a díj az eddigi 14 lejről 15 lejre nő (azaz 1 lejjel). A jogi személyek esetében szintén az év elejétől a hulladékelszállítás köbméterenkénti 291 lejre nő az eddigi 271 lejről, azaz 20 lejjel kerül többe.

A begyűjtési szolgáltatást Kézdivásárhelyen, Csernátonban, valamint Esztelneken végző Gosp-Com esetében a magánszemélyeknél városon az eddigi 23,3 lejről 23,7 lejre növekszik a havonta, személyenként fizetendő díj (40 bani emelés), míg a két községben 13,2 lejről 13,33 lejre (13 bani emelés). A jogi személyeknek januártól 302,2 lejt kell fizetniük köbméterenként az eddigi közel 301 lej helyett, azaz 1,24 lejjel többet.

Ami Kovászna városát illeti, a Gos-Trans-Com által alkalmazott díj januártól 25 banival növekszik, azaz havi 22,55 lej lesz személyenként az eddigi 22,3 lej helyett, jogi személyeknek 277,2 lej köbméterenkénti árral számláznak, ez a tarifa 2,74 lejjel magasabb az ed­diginél.

Bodzaforduló, Zágonbárkány és Szitabodza esetében az IBSV Salubritatea szolgáltató díjai januártól így változnak: magánszemélyeknek 18,53 lejt kell majd havonta fizetni, míg a jogi személyeknek 304,6 lejre nő a köbméterre számolt díj. Bodzavidéken egységes a díj város és vidék esetében.

Ambrus József, az egyesület igazgatója elmondta, az új díjszabásokat az ADI-SIMD közgyűlése hagyja jóvá a Tega és a Gosp-Com esetében, míg Kovásznán és a bodzavidéki településeknél nem. Ezért előfordulhat, hogy utóbbi kettőnél még változhat a díjak szintje.

Ambrus József továbbá elmondta, a javasolt áremelés több tényező együttes hatásának az eredménye. Az okok egy része a megyétől független, nem helyi, hanem országos kormányhatóság-szintű döntések, törvényi kötelezettségek vagy jogszabálymódosítások következménye. Az országos okok között szerepel az üzemanyagok jövedéki adójának megemelése, ami növeli a begyűjtési költségeket, az áfaemelés és az infláció is. Ezen tényezők miatt a szolgáltatók fenntartási, karbantartási költségei is megugrottak, s mivel a hulladékkezelésnek magas az energiaigénye, ezek a kiadások jelentősen gyarapodtak. Egy másik tényező, ami befolyásolja a díjszabást, a visszaváltási rendszer (RETURO/SGR) bevezetése: 2024-től az üveg, a műanyag és fém italcsomagolások kikerültek a rendszerből, s mivel ez a fajta szelektív hulladék értékesíthető anyagnak minősült, kivezetésük jövedelemkiesést hozott, miközben a hulladékkezelési költségek nem csökkentek.

A helyi tényezők közül az egyesület vezetője megemlítette: a lécfalvi hulladékke­zelő központot működtető Eco Bihor Kft. költségei is növekedtek, egyebek mellett viszonylag a régi géppark miatt (több alapeszköz tízévnél idősebb), mely gyakrabban szorul javításra, ráadásul az alkatrészek is többe kerülnek. Szintén a lécfalvi központ kiadásait növeli, hogy megváltozott a kezelt hulladék mennyisége is, pontosabban nőtt a lerakásra szánt mennyiség, ami többletköltséget idéz elő az Eco Bihor számára (elsősorban az üzemanyag terén). Ez a jelenség a begyűjtőket is befolyásolja, hiszen így emelkedik a lerakott hulladék mennyiségének növekedése miatt az államkasszába befizetendő büntetőilleték. Túlzás nélkül elmondható: a díjszabást befolyásoló tényezők oroszlánrésze külső, nem a megyei szereplőktől függ az alakulásuk. Az ezekből származó pluszköltségeket már nem lehet kigazdálkodni, be kell építeni abba a díjba, amelyet a természetes és a jogi személyek fizetnek.