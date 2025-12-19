Bemutatták Kisgyörgy Zoltán könyvét

Népes közönség előtt mutatták be Kisgyörgy Zoltán, lapunk főmunkatársa Mesélő falvaink – Erdővidék című kötetét szerdán este Nagyajtán a Kriza János Kultúrotthon Bihari József dísztermében. A könyv szerkesztője Farkas Réka, a Háromszék főszerkesztő-helyettese, kiadója a Kovászna Megye Tanácsa (KMT) által fenntartott Kovászna Megyei Művelődési Központ (KMMK) Háromszék Vármegye Kiadója és a Háromszék napilapot támogató Hármas Alapítvány.

Az est műsorvezetője Imreh István, a Kovászna Megyei Művelődési Központ igazgatója volt. Az egybegyűlteket házigazdaként Bihari Edömér, Nagyajta polgármestere köszöntötte, kiemelten a szerzőt, akinek tanítványa volt.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke ünnepi beszédében kiemelte: a kötet a megye két emblematikus intézménye, a Háromszék szerkesztősége és a megyei önkormányzat összefogásával jött létre. Hozzátette, a kötelező feladatokon túl meg kell ismernünk és meg kell ismertetnünk a nagyvilággal mindazt a kincset, amely körülvesz bennünket. Erdővidéken több mint 800 éves múlttal rendelkező települések vannak, földtörténeti szempontból is érdekes ez a táj, de mindez mit sem ér az itt élő emberek nélkül. Mindezekről aligha tudhatnánk ennyit, ha nem lennének olyan emberek, mint Kisgyörgy Zoli bácsi, aki újra és újra bejárta e vidéket, utánajárt a történeteknek, és a tőle megszokott humorral és szeretettel meg is írta azokat. A maga elmúlt 89 évével valódi élő enciklopédia, nemcsak vidékünk legkiválóbb ismerője, hanem egyedi hangú mesélője is egyben. Mindezeket szerethető módon meg is fogalmazta. Végül az elnök a szerzőt, „mindenki Zoli bácsiját” kilencvenedik évében egy üveg pezsgővel, a kötet szerkesztőjét, Farkas Rékát egy csokor virággal köszöntötte.

Farkas Réka és Kisgyörgy Zoltán

Levetítették Vargyasi Levente riportfilmjét Kisgyörgy Zoltán egyik anyaggyűjtő útjáról, majd Farkas Réka ismertette a könyv megszületésének körülményeit. A koronavírus-járvány idején, amikor nem lehetett közlekedni, és veszélybe került a Faluvilág rovat, támadt az ötlete, hogy ne maradjon ki a vidék a lapból: Zoli bácsi, aki rengeteg tudás és anekdota birtokosa, minden szegletét ismeri ennek a tájéknak, az utolsó völgyről vagy domboldalról is van története, adomája, meséltesse a falvakat. És ha már összegyűlt az anyag, jó lenne könyvben is kiadni. Ehhez meg segítség kellett. Megkeresték Tamás Sándort, aki a megyei tanács támogatásáról biztosította a szerkesztőséget. Azóta összegyűlt az anyag. A sorozatot hatkötetesre tervezték, Erdővidék és Orbaiszék egy-egy, a nagyobb Sepsi- és Kézdiszék két-két kötetet vesz igénybe. Frissen jelent meg az első, az Erdővidéket bemutató könyv, következnek a többiek. A kötet grafikai szerkesztője Tusa Nóra, műszaki szerkesztője Szabó Kriszta volt.

Kisgyörgy Zoltán és Tamás Sándor

Végezetül Zoli bácsi mesélt, aki megjegyezte, hogy ez az eddigi legszebb könyve. Ismertette erdővidéki létének harminc évét. Előbb Apácára került tanítani, és iskolaigazgató is volt, onnan átlátott Köpecre, ahová a bányába vágyott, hisz bányageológus végzettségű. Oda is került. Adomákat mesélt a bányászokkal töltött időről, a paleontológiai leletek gyűjtéséről, egy-egy erdővidéki településhez kötődő élményeiről. Leginkább azon derült a közönség, amikor elmondta, egy bányászt neki kellett eltemetnie, mivel a pap ezt nem tette meg, ugyanis az illető egyáltalán nem fizetett egyházfenntartói járulékot. Felvett egy hosszú, fekete esőkabátot, és elmondta a búcsúbeszédet, kihagyva belőle Istent, Jézust és a Szentlelket, azt domborítva ki, hogy a felhők viszik a holt lelket.

A rendezvény végén Kisgyörgy Zoltán közel egy órán át dedikált.