Hét személyautó volt érintett abban a közúti balesetben, amely a Brassó–Kézdivásárhely közötti 11-es országúton történt szombaton délután fél kettőkor.
A Román Rendőrség Országos Főfelügyelőségének Infotrafic központja tájékoztatása szerint az ütközés a 44-es kilométerszelvényben Albis és Dálnok között következett be.
A balesetben tizenöt felnőtt és két gyerek érintett, négy felnőttet és egy kiskorút koponya, illetve arcsérülésekkel a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházba szállítottak, közölte a Kovászna megyei rendőrség és a katasztrófavédelmi felügyelőség is.
Az eset miatt az érintett útszakaszon mindkét irányban teljes forgalomlezárás volt érvényben. Negyed ötkor az egyik sávon felváltva átengedték a felgyűlt autókat. (bartos)
