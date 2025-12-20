Hét személyautó volt érintett abban a közúti balesetben, amely a Brassó–Kézdivásárhely közötti 11-es országúton történt szombaton délután fél kettőkor.

A Román Rendőrség Országos Főfelügyelőségének Infotrafic központja tájékoztatása szerint az ütközés a 44-es kilométerszelvényben Albis és Dálnok között következett be.

A balesetben tizenöt felnőtt és két gyerek érintett, négy felnőttet és egy kiskorút koponya, illetve arcsérülésekkel a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházba szállítottak, közölte a Kovászna megyei rendőrség és a katasztrófavédelmi felügyelőség is.

Az eset miatt az érintett útszakaszon mindkét irányban teljes forgalomlezárás volt érvényben. Negyed ötkor az egyik sávon felváltva átengedték a felgyűlt autókat. (bartos)