Elhalálozás
Szívünk mély fájdalmával
tudatjuk, hogy
SÁRKÁNY MÁRIA KATALIN
életének 81., özvegységének 19. évében 2025. december 19-én elhunyt.
Temetése december 22-én 12 órakor lesz a kézdivásárhelyi katolikus temető ravatalozóházától.
Emlékét szívünkben
megőrizzük.
Szerettei
1120687
Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk
a havadtői születésű
GAÁL SÁNDORRA
halálának 11. évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120663
Emlékezünk a sepsiszentgyörgyi KOVÁCS TIBORRA halálának nyolcadik évfordulóján.
Családja
4335977
Lelked, remélem, békére talált, / Te már a mennyből figyelsz ránk. / Soha nem felejtünk, szívből szeretünk, / Rád örökkön örökké emlékezünk.
Fájó szívvel emlékezünk
a lécfalvi
VERES FERENCRE halálának ötödik évfordulóján.
Bánatos özvegye és leánya
4335991
Míg a földön élünk, a fájdalom megmarad, örökké érezni fogjuk hiányodat. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, akik szívből szeretnek, soha nem felednek téged. Fájó szívvel emlékezünk a mikóújfalusi
SZAKÁCS SZILVESZTERRE halálának első évfordulóján. Hirtelen halála feldolgozhatatlan. Áldjuk az emlékét, jóságát, szeretetét, emberségét és mindent, ami volt, a szívünkben őrizzük.
Nyugodj békében.
Özvegye és gyermekei
4335992
Megtört szívvel emlékezünk STEFÁN GIZELLÁRA halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335993
Fájó szívvel emlékezünk
az öt éve elhunyt lisznyói
RÁDULY DEZSŐRE.
Üres az udvar, üres a ház, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. Telnek a napok, múlnak az évek, de mi soha
nem feledünk téged.
Pihenésed legyen csendes, emléked áldott.
Szerettei
4335998
A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Temető csendje ad neki nyugalmat, szívünk fájdalma örökre megmarad. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. VARGA ANDRÁSRA halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335999
Halálának 20. évfordulóján fájó szívvel emlékezünk
RÁKOSI JÓZSEFRE (Öcsi). Soha nem feledünk.
Szerettei
4336002
