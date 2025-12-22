Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elhalálozás

2025. december 22., hétfő, Elhalálozás

Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával 
tudatjuk, hogy
SÁRKÁNY MÁRIA KATALIN
életének 81., özvegységének 19. évében 2025. december 19-én elhunyt.
Temetése december 22-én 12 órakor lesz a kézdivásárhelyi katolikus temető ravatalozóházától.
Emlékét szívünkben 
meg­őrizzük.
Szerettei
1120687

 

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk
a havadtői születésű
GAÁL SÁNDORRA 
halálának 11. évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120663

Emlékezünk a sepsiszentgyörgyi KOVÁCS TIBORRA ­halálának nyolcadik év­fordulóján.
Családja
4335977

Lelked, remélem, békére talált, / Te már a mennyből figyelsz ránk. / Soha nem felejtünk, szívből szeretünk, / Rád örökkön örökké emlékezünk.
Fájó szívvel emlékezünk
a lécfalvi
VERES FERENCRE halálának ötödik évfordulóján.
Bánatos özvegye és leánya
4335991

Míg a földön élünk, a fájdalom megmarad, örökké érezni fogjuk hiányodat. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, akik szívből szeretnek, soha nem felednek téged. Fájó szívvel emlékezünk a mikóújfalusi
SZAKÁCS SZILVESZTERRE halálának első évfordulóján. Hirtelen halála feldolgozhatatlan. Áldjuk az emlékét, jóságát, szeretetét, emberségét és mindent, ami volt, a szívünkben őrizzük.
Nyugodj békében.
Özvegye és gyermekei
4335992

Megtört szívvel emlékezünk STEFÁN GIZELLÁRA ­halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335993

Fájó szívvel emlékezünk 
az öt éve elhunyt lisznyói
RÁDULY DEZSŐRE.
Üres az udvar, üres a ház, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. Telnek a napok, múlnak az évek, de mi soha 
nem feledünk téged. ­
Pihenésed legyen csendes, emléked áldott.
Szerettei
4335998

A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Temető csendje ad neki nyugalmat, szívünk fájdalma örökre megmarad. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. VARGA ANDRÁSRA ­halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335999

Halálának 20. évfordulóján fájó szívvel emlékezünk
RÁKOSI JÓZSEFRE (Öcsi). Soha nem feledünk.
Szerettei
4336002

