Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával

tudatjuk, hogy

SÁRKÁNY MÁRIA KATALIN

életének 81., özvegységének 19. évében 2025. december 19-én elhunyt.

Temetése december 22-én 12 órakor lesz a kézdivásárhelyi katolikus temető ravatalozóházától.

Emlékét szívünkben

meg­őrizzük.

Szerettei

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

a havadtői születésű

GAÁL SÁNDORRA

halálának 11. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Emlékezünk a sepsiszentgyörgyi KOVÁCS TIBORRA ­halálának nyolcadik év­fordulóján.

Családja

Lelked, remélem, békére talált, / Te már a mennyből figyelsz ránk. / Soha nem felejtünk, szívből szeretünk, / Rád örökkön örökké emlékezünk.

Fájó szívvel emlékezünk

a lécfalvi

VERES FERENCRE halálának ötödik évfordulóján.

Bánatos özvegye és leánya

Míg a földön élünk, a fájdalom megmarad, örökké érezni fogjuk hiányodat. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, akik szívből szeretnek, soha nem felednek téged. Fájó szívvel emlékezünk a mikóújfalusi

SZAKÁCS SZILVESZTERRE halálának első évfordulóján. Hirtelen halála feldolgozhatatlan. Áldjuk az emlékét, jóságát, szeretetét, emberségét és mindent, ami volt, a szívünkben őrizzük.

Nyugodj békében.

Özvegye és gyermekei

Megtört szívvel emlékezünk STEFÁN GIZELLÁRA ­halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Fájó szívvel emlékezünk

az öt éve elhunyt lisznyói

RÁDULY DEZSŐRE.

Üres az udvar, üres a ház, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. Telnek a napok, múlnak az évek, de mi soha

nem feledünk téged. ­

Pihenésed legyen csendes, emléked áldott.

Szerettei

A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Temető csendje ad neki nyugalmat, szívünk fájdalma örökre megmarad. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. VARGA ANDRÁSRA ­halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Halálának 20. évfordulóján fájó szívvel emlékezünk

RÁKOSI JÓZSEFRE (Öcsi). Soha nem feledünk.

Szerettei

