Kedden: 10–13 óráig ünnepváró városnézés a kisvonaton (indulás a Bod Péter Megyei Könyvtár elől fél­óránként). Állandó programok: Photo Booth-nyitvatartás: december 23-ig naponta 16–20 óráig a főtéren (mágneses fotó: 10 lej); élő betlehem, állatsimogató december 23-ig naponta 11–20 óráig a főtéren; a körhinta nyitvatartása: december 28-ig naponta 11–20 óráig a főtéren (jegyár: 5 lej); a vásár nyitvatartása december 23-áig naponta 11–20 óráig a főtéren.

KOVÁSZNA. A Kovásznai Művelődési Központban kedden 18 órától a kovásznai Szent István király római katolikus plébánia Kikapcsolsz! ifjúsági zenekarának ünnepi koncertje.

Jótékonysági est Hunorka hallásáért

Filmvetítéssel egybekötött jótékonysági estet szervez a Vigadó Művelődési Központ és a Pittyes 2-es és Gyufa december 23-án, kedden 18 órától a Vigadó Művelődési Központ nagytermében. A Reszkessetek, betörők! 2. – Nincs karácsony Kálmi nélkül című filmet vetítik, jegyár 20 lej, adománydobozt is kihelyeznek. A befolyó összeget egy hallássérült kisfiúnak, Hunornak ajánlják fel. Hunor története korai gyermekkorában kezdődött, amikor kiderült, hogy nem hall jól. Szülei minden lehetséges kezelést megpróbáltak, és végül 2024 áprilisában cochleáris implantátumot kapott – ez új reményt adott számukra, hogy Hunor egyszer megtanulhasson beszélni. A család számára azonban újabb nehézség következett: Hunor édesanyjánál, Veronikánál súlyos betegséget diagnosztizáltak, és 2023 novemberében fájdalmas küzdelem után elhunyt. Azóta Hunor édesapja, Bartos Géza egyedül neveli őt és egyéves kistestvérét. Hunor jelenleg Szegeden él, hogy rendszeres orvosi kezelésekben és speciális oktatásban részesülhessen. Édesapja mindent megtesz, hogy stabil otthont és megfelelő fejlesztési lehetőséget biztosítson gyermekeinek, de a költözéssel és a speciális ellátással járó költségek komoly terhet rónak rá.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat év végi darabjai: a Barabás Olga által Csehov nyomán írt és rendezett Mikor lesz nyár? című előadás ma 19 órától a kamarateremben, a Kommuna – Székely öko-románc című előadás (írta és rendezte: Radu Afrim) 27-én, szombaton és 28-án, vasárnap 19 órától látható stúdió-előadásként a nagyteremben; a Determinált, Pignitzky Gellért előadása József Attila Szabad-ötletek jegyzéke nyomán 29-én, hétfőn 20 órától a Cimborák Bábstúdióban tekinthető meg.

M STUDIO. A Meditáció a szépségről című produkciót 26-án, pénteken 19 órától a Háromszék Táncstúdióban játsszák; a Dirty Dan­cing című előadás (k.: Eryk Makohon) 29-én, hétfőn 18 órától látható a Háromszék Táncstúdióban.

SZILVESZTERI ELŐADÁS. Az év utolsó előadása Sepsiszentgyörgyön a kézdivásárhelyi Udvartér Színház vendégjátéka december 31-én, szerdán 18 órától a színház nagytermében. Marc Camoletti Hatan pizsamában című vígjátékát Kolcsár József rendezte.

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában, illetve a

biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.

A SZÉKELY GÓBÉK Telik az üdő című humoros előadásukat január 10-én és 11-én 19 órától játsszák a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Jegyek kedden, szerdán és csütörtökön 16–17 óráig kaphatóak az Andrei Mureșanu Színháznál 50 lejért (csak készpénzes fizetés lehetséges). Telefon: 0745 589 214, 0746 208 811.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Sepsiszentgyörgyön a Nagy-Kopeczky Kálmán által rendezett Betlehem című előadás december 24-én, szerdán 17 órától látható. Ajánlott korosztály: 4 éven felülieknek. Előfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emesénél (e-mail: kozonsegcimborak@gmail.com).

Zene

KARÁCSONYI MŰSOR BARÓTON. A sepsiszentgyörgyi kisKÖDMÖN együttes különleges népi hangszerelésben mutatja be karácsonyi műsorát a közönségnek ma 21 órától Baróton a Mementóban. A zenekar a legismertebb magyar örökzöldek népi stílusú megszólaltatását tűzte ki céljául, hallhatóak lesznek olyan nagy sikerű, a szeretetről szóló dalok, mint a Te majd kézen fogsz és hazavezetsz, a Száncsengő vagy a Legyen ünnep. Közreműködik: Farkas Tamás Zoltán (gitár, ének), Lucaci Réka (ének, fuvola), Piroska Zoltán (hegedű), Reketes Henrietta (zongora), Simon Gellért (nagybőgő).

KARÁCSONYI KONCERT. December 26-án, pénteken 17 órától a kovászna-vajnafalvi református templomban hagyományos karácsonyi koncert a Kovászna-Vajnafalvi Református Egyházközség és a Hozsánna kamarakórus szervezésében.

ÖSSZTOSZTERON-KONCERT. December 30-án, kedden 20.30-tól a Tamási Áron Színház nagytermében Össz­toszteron-koncert. Zené­szek: Szőcs Botond (zongora); Gáspár Álmos és Gerebenes Ede (gitár); Éltes Áron (szaxofon), Ráduly Zsófi (hegedű). Jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma, szerdán és csütörtökön zárva tart. A keddi műsor: 16 órától Karácsonyi egércsata (románul beszélő) és 16.15-től magyarul beszélő, 17.30-tól Avatar: Tűz és Hamu (román feliratos) és 19.30-tól magyarul beszélő, 17.45-től Ábrándok (román feliratos), 21 órától Rokonidő (román feliratos). Honlap: artacinema.ro.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. A Háromszék Táncstúdióban december 27-én, szombaton 19 órától a Tükör, 28-án vasárnap 19 órától a Napszentület című táncszínházi produkciót játsszák. Jegyek a központi jegyirodában kaphatók. A jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőn, kedden és szerdán 8–16, csütörtökön 8–17, pénteken 8–15 óráig, valamint előadás előtt egy órával. Telefon: 0267 312 104.

TÁNCHÁZ. Sepsiszentgyörgyön december 27-én, szombaton tartják a karácsonyi táncházat. 21.30-kor kezdenek a Háromszék Táncstúdió előcsarnokában, majd 23 órakor a Tamási Áron Színház előcsarnokában folytatják. Házigazdák: Márton Edina Emőke és Márton Csaba. Muzsikál a Folker Együttes és a Heveder Banda. Belépő: 20 lej. Társszervezők: Laj­tha László Alapítvány, Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány.

Megjelent

Megjelent a Székelyföld decemberi száma. Verssel jelentkezik Király László, Király Zoltán, Géczi János, Borsodi L. László, Filotás Karina, Hidasi Zsaklin, Horváth Ildikó, Kovács Margit, Nagy-Babos Tamás, Szondy-Adorján György. Prózát publikál Gáll Csilla, Jenei Gyula, Káli István, Pétery Dorottya, Tamás Kincső és Szakács István Péter. Az oral history rovatban Balázs László Kényszerlakhelyen Európában című második világháborús naplójából olvashatók részletek. Simó Márton Bánja-e a székely? címmel közöl „zárójelentést” Udvarhelyszék demográfiai, társadalmi, népi építészeti helyzetéről. Olvashatjuk a Székelyföld folyóirat idei díjazottai: Iancu Laura, Terék Anna, Kelemen Hunor és Varga Balázs laudációját. Kritikát Borsodi L. László közöl Király Zoltán Matróziskola című kötetéről, P. Buzogány Árpád Simó Márton Bánja-e a székely? I. című könyvéről, Böjthe Pál Káli István Túlhevült a pokol tüze című novelláskönyvéről és Bakonyi István Gáspár Ferenc Trianon unokái című regényéről. A lapszámot a Szárhegy 2025 kiállítás anyagai illusztrálják. Kapható a H-Press Kft. lapárudáiban.

Ünnepi nyitvatartás a könyvtárban

Az ünnepi időszakban a Bod Péter Megyei Könyvtár az alábbi nyitvatartási rend szerint lesz elérhető a közönség számára: december 24-én, szerdán 9–13 óráig; 25–26-án zárva; 27-én, szombaton 9–13 óráig, 30-án, kedden 9–19 óráig, 31-én, szerdán 9–13 óráig. A fiókkönyvtár december 24–27. között és 31-én zárva, december 30-án, kedden 12–19 óráig nyitva. A könyvek visszaadására szolgáló, az intézmény hátsó udvarán található bibliobox a nyitvatartási időn túl is használható.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena gyógyszertár (0741 106 750) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna patika (0267 360 015) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.