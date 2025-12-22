A Sepsi OSK számára az elképzelésekkel ellentétben hullámzóan alakult az őszi idény a másodosztályú labdarúgó-bajnokságban, azonban október óta folyamatosan javul a sepsiszentgyörgyi csapat játéka, így megérdemelten tölti a második helyen a téli szünetet. Hadnagy Attila ügyvezető igazgató értékelte a háromszéki együttes teljesítményét, beszélt a jövő tavasszal rájuk váró kihívásokról, illetve a januárban kezdődő felkészülésről és a játékoskeret változásáról.

– Az első tíz fordulóban a középmezőnyben tanyáztatok, aztán októberben kezdett összeállni a csapat, immár több mint két hónapja veretlenek vagytok. Hogyan éltétek meg ezt a közel négy hónapot?

– Nagy volt a bánat és az összeomlás a kiesés után, hiszen erre senki nem számított, emiatt teljesen a földön voltunk. Nem ismertük a másodosztályt, új szakmai stáb érkezett, a játékosok jöttek-mentek, nem volt egy stabil keretünk szeptemberig, ez pedig meglátszott az első fordulókban. Lassan minden összeállt, a labdarúgók megtanulták a vezetőedző stílusát, hogy mit akar és mit vár el tőlük, így októberben kezdtünk jobban teljesíteni. Most elmondható, hogy nagyjából kialakult az a gárda, amellyel van esélyünk a visszajutásra. Nehéz volt összeállítani ezt a keretet, mivel a 2. Ligának más a presztízse, még úgy is, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy a Sepsi OSK komoly infrastruktúrával rendelkezik, és a körülmények nagyszerűek. Az elmúlt két hónapban jöttek az eredmények, így sikerült feltornásznunk magunkat a második helyre.

– Tizenegy győzelemmel, három döntetlennel és három vereséggel mentetek a téli pihenőre, a második helyen hét pont a hátrányotok az éllovas Vajdahunyadi Corvinul mögött. Ha visszatekintesz az elmúlt hónapokra, vannak olyan mérkőzések, amelyekből többet kihozhattatok volna?

– Több olyan mérkőzés is volt, amelyeken fájó pontokat vesztettünk. A Bukaresti Steaua vendégeként a ráadásban szenvedtünk vereséget, a CS Afumați otthonában kétgólos előnyt leadva játszottunk döntetlent, illetve itthon a Gloria Beszterce ellen sem igazoltuk a papírformát. Ha ezeken a találkozókon jobban figyelünk, akkor a téli szünetben a Vajdahunyadi Corvinul nyakán lihegnénk. Természetesen az elején is botlottunk, azonban augusztusban még nem voltunk összeszokva. Reménykedünk, hogy visszakapjuk a Chindia Târgoviște ellen utólag zöldasztalnál elvesztett egy pontot, ugyanis megfellebbeztük a fegyelmi bizottság döntését.

Ignacio Heras remek formában játszott a bajnokság őszi idényében

– Tizenhét forduló elteltével letisztultak az erőviszonyok, a listavezető helye biztosnak tűnik a felsőházban, viszont a többi öt helyért nyolcan harcolnak. A mezőny sűrű, mindössze négy játéknap van hátra, akár már egy botlás is sokba kerülhet. Jövőben a CS Dinamo Bukarest ellen kezdtek, aztán jönnek a jóval nehezebb meccsek, sorrendben a Resicabányai CSM, a Nagyváradi FC Bihar és a Marosvásárhelyi ASA.

– Semmilyen botlást nem engedhetünk meg magunknak, hiszen a felsőházba magunkkal visszük a begyűjtött pontokat, a másodosztályban nincs felezés. Jövő tavasszal az első két hely egyikén szeretnénk végezni, előtte azonban a hátralévő mérkőzéseken biztosítanunk kell a playoffba jutást. Ellenünk mindegyik ellenfél motiváltabban lép pályára, mindenki le akar győzni, jó példa erre a Szatmárnémeti Olimpia és az FC Câmpulung Muscel, akiket csak szoros meccsen múltunk felül, míg másoktól ezek a csapatok nagy különbségű vereséget szenvedtek. Biztos, hogy az alapszakasz négy utolsó fordulója nekünk rendkívül nehéz lesz, viszont legalább két játékos érkezésével számolunk, illetve bízunk abban, hogy az edzőtábor hasznos lesz, ezáltal még jobbak lehetünk. Bár a Corvinul összeszokott együttes kiváló vezetőedzővel, szerintem a felsőház számukra sem ígérkezik könnyűnek, komolyan meg kell küzdeniük azért, hogy megőrizzék az első helyüket.

– Az eddigi tizenhét bajnoki mérkőzésen 25-ször voltatok eredményesek és 15 találatot kaptatok. A gólok 44 százalékát a remek formában játszó Ignacio Heras szerezte, és tette mindezt úgy, hogy szeptember elején érkezett Sepsiszentgyörgyre. Egyelőre úgy tűnik, a 28 éves spanyol csatár messzemenően a legjobb nyári igazolásotok.

– Ignacio Heras szeptember elején szerződött hozzánk, azóta tizenkét találkozón 11 gólt szerzett. Mindenképp egy sikeres igazolásnak könyvelhető el, korábban is ajánlották nekünk, aztán utánanéztünk, hogy mire képes, és azt láttuk, a Steaua játékosaként is termelte a gólokat, az FC Argeș mezében is jól teljesített. Tizenhét forduló alatt csak 25-ször voltunk eredményesek, ami kevés, viszont ellenünk minden alakulat a védekezésre összpontosít és ellentámadásra rendezkedik be.

– Ovidiu Burcă vezetőedző kapott hideget és meleget is, amíg nem jöttek az eredmények, többször felröppentek a hírek a távozásával kapcsolatban, viszont a vezetőség kitartott a szakember mellett, aki meghálálta a bizalmat.

– Ovidiu Burcă fiatal, ambiciózus vezetőedző, aki 2023-ban a Bukaresti Dinamo csapatával kiharcolta az élvonalba jutást. A nyáron olyan szakembert kerestünk, aki ismeri a másodosztályt és annak mezőnyét, illetve azért is esett rá a választásunk, mert remek a filozófiája, a gondolkodása és az elképzelése, van futballkultúrája. A szakmai stábnak nagyon nehéz feladata van, mivel a 2. Ligában mindent nem kaphatnak meg, ellenben sokat dolgoztak, és jöttek az eredmények is. Jó úton haladunk, a tréner kézben tartja az öltözőt, képes motiválni a játékosokat. Örülök, hogy végül minden jól alakult, és bizalmat szavaztunk neki a nehezebb időszakban is, reméljük, jövőben is folytatjuk a menetelést.

Ovidiu Burcă irányításával a második helyen telel a Sepsi OSK

– Hogy néz ki a januári programotok? Meddig pihentek, és mikor kezditek a felkészülést?

– Január 5-én gyűlünk össze, ezt követően elvégzik az orvosi vizsgálatokat, aztán 17-én játszanánk egy felkészülési mérkőzést a Kézdivásárhelyi SE ellen, majd 18-án utazunk Törökországba, ahonnan 30-án térünk haza. Ezen időszakban további három edzőmeccsünk lesz, egyelőre az ellenfelek nem ismertek, ellenben az egyeztetések zajlanak. Miután hazajövünk, februárban hazai környezetben igyekszünk barátságos találkozóval hangolni a Román Kupa csoportkörének utolsó játéknapjára.

– Jövőben az első tétmérkőzésetek a Román Kupában lesz. Két forduló után két ponttal várjátok az FC Metalul Buzău elleni, mindent eldöntő csoportmeccset. Egy győzelemmel akár első helyről is negyeddöntőbe juthattok.

– Az a célunk, hogy kijussunk a csoportból, ami nem lesz könnyű, hiszen az FC Metalul Buzău nem rossz csapat, ráadásul a műfüves pályája képes nehézségeket okozni. Bízunk abban, hogy az edzőtábor hasznos lesz, ezáltal a labdarúgók még jobban összeszoknak, és az első tétmérkőzésen behúzzuk a három pontot, amely a Kolozsvári Universitatea–Galaci Oțelul találkozó eredményétől függően akár csoportelsőséget is érhetne. Ez pedig azt jelentené, hogy a negyeddöntőben hazai környezetben játszhatnánk. Adott esetben egy siker a kupában lendületet adhatna a bajnokság tavaszi idényének kezdetére is.

– A téli időszakban változik majd a Sepsi OSK kerete? Lesznek érkezők és távozók?

– Szeretnénk legalább két játékost igazolni, de ha úgy alakul, akár hármat is. Olyan futballistákat szeretnénk szerződtetni, akiket egyből a kezdő tizenegybe tehetünk, ez azonban nem lesz könnyű, mivel a legtöbb labdarúgónak nyáron jár le a szerződése. Ahányan érkeznek, várhatóan annyian távoznak majd, hiszen kell egy kis változás, akadnak olyanok, akik nem bizonyítottak és nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A szezonban többször előfordult az, hogy a kispadról beállók nem hozták azt a löketet, amire számítottunk. Természetesen vannak olyanok, akik képesek csereként érkezve segíteni, például Mavis Tchibota, Adnan Aganović vagy épp Boris Cmiljanić. Utóbbi sérülés miatt keveset játszott, ám bízunk abban, hogy egy jó felkészüléssel több játéklehetőséget kap.