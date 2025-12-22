Hosszu Norbert, a Szent József-plébánia segédlelkésze köszöntőjében felgyorsult világunkról beszélve arra figyelmeztetett, amennyiben magunk is a világ tempója szerint próbálunk haladni, nehezebben jutunk el a jászolhoz. A világ diktálta rohanás miatt fáradtan, terheket hordozva, fájdalom­érzettel, magánnyal, az emberek nemtetszésével szembesülve érkezünk meg a jászolhoz, és mindez oda vezet, hogy nem tudunk valóban örülni a Megváltó születésének. Azonban ha Krisztus és az egyház tanácsai által próbálunk készülni, a célegyenesben talán mi is megérkezhetünk, együtt tudunk örvendezni másokkal – magyarázta. Úgy vélte, a boldogság abban rejlik, hogy az emberek Krisztus által haladnak az úton.

A sepsiszentgyörgyi szeretetszolgálat egyik alapítója, a lelki életért felelős Puskás Mária érdeklődésünkre felidézte, harminc éve azzal a céllal kezdeményezték az egyedül élő idősek karácsonyát, hogy az év legszebb ünnepén ne legyenek magányosak. Kitartó németországi partnereik jóvoltából idén is sikerült mindenkit megajándékozniuk, 120 csomagot osztottak szét a városban, illetve a környéken élő időseknek. Azokhoz is eljuttatják az ajándékdobozokat, akik egészségi állapotuk okán nem lehettek jelen a pénteki ünnepre hangoló műsoron. Az idei rendezvényen fu­volajátékukkal közreműködtek Császár Katalin tanárnő és növendékei: Fábián Leila, Páll Hunor és Tóth-Kovács Iringó, a legkisebb máltások, a Sasik alkalmi versekkel, énekekkel, míg a Kincskeresők fiataljai néptáncaikkal kedveskedtek a meghívottaknak.