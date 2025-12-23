Jótékonysági est Hunorka hallásáért Filmvetítéssel egybekötött jótékonysági estet szervez a Vigadó Művelődési Központ és a Pittyes 2-es és Gyufa ma 18 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ nagytermében.

A Reszkessetek, betörők 2! – Nincs karácsony Kálmi nélkül című filmet vetítik, jegyár 20 lej, adománydobozt is kihelyeznek, A befolyó összeget a hallássérült kisfiúnak, Hunornak ajánlják fel. Hunor története korai gyermekkorában kezdődött, amikor kiderült, hogy nem hall jól. Szülei minden lehetséges kezelést megpróbáltak, és végül 2024 áprilisában cochleáris implantátumot kapott – ez új reményt adott számukra, hogy Hunor egyszer megtanulhat beszélni. A család számára azonban újabb nehézség következett: Hunor édesanyjánál, Veronikánál súlyos betegséget diagnosztizáltak, és 2023 novemberében fájdalmas küzdelem után elhunyt. Azóta Hunor édesapja, Bartos Géza egyedül neveli őt és egyéves kistestvérét. Hunor jelenleg Szegeden él, hogy rendszeres orvosi kezelésekben és speciális oktatásban részesülhessen. Édesapja mindent megtesz, hogy stabil otthont és megfelelő fejlesztési lehetőséget biztosítson gyermekeinek, de a költözéssel és a speciális ellátással járó költségek komoly terhet rónak rá.

Karácsonyváró műsorok

SEPSISZENTGYÖRGY. Ma 10–13 óráig ünnepváró városnézés a kisvonattal (indulás a Bod Péter Megyei Könyvtár elől fél­óránként). Állandó programok: a Photo Booth ma 16–20 óráig tart nyitva a főtéren (mágneses fotó: 10 lej); élő betlehem, állatsimogató ma 11–20 óráig a főtéren; a körhinta december 28-ig naponta 11–20 óráig működik a főtéren (jegyár: 5 lej); a vásár utolsó napja, 11–20 óráig látogatható a főtéren.

KOVÁSZNA. A Kovásznai Művelődési Központban ma 18 órától a kovásznai Szent István Király római katolikus plébánia Kikapcsolsz! ifjúsági zenekarának ünnepi koncertje.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat év végi előadásai: a Kommuna – Székely öko-románc (írta és rendezte: Radu Afrim) 27-én, szombaton és 28-án, vasárnap 19 órától látható stúdió-elő­adásként a nagyteremben; Pignitzky Gellért Determinált című, József Attila Szabad-ötletek jegyzéke nyomán készült egyéni előadása 29-én, hétfőn 20 órától tekinthető meg a Cimborák Bábstúdióban.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház Meditáció a szépségről című produkcióját 26-án, pénteken 19 órától játssza a Háromszék Tánc­stúdióban; a Dirty Dancing című előadás (koreográfia: Eryk Makohon) 29-én, hétfőn 18 órától látható a Háromszék Táncstúdióban.

SZILVESZTERI ELŐADÁS. Az év utolsó előadása Sepsiszentgyörgyön a kézdivásárhelyi Udvartér Színház vendégjátéka lesz december 31-én, szerdán 18 órától a színház nagytermében. Marc Camoletti Hatan pizsamában című vígjátékát Kolcsár József rendezte.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház Marc Camoletti Hatan pizsamában című vígjátéka Kolcsár József rendezésében a Vigadó Művelődési Központban december 30-án, kedden 18 órától látható. Jegyek az in-time.hu oldalon.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Sepsiszentgyörgyön a Nagy-Kopeczky Kálmán által rendezett Betlehem című előadás december 24-én, szerdán 17 órától látható. Ajánlott korosztály: 4 éven felülieknek. Előfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emesénél (e-mail: kozonsegcimborak@gmail.com).

Zene

KARÁCSONYI KONCERTEK. A kézdivásárhelyi VigdóArt szervezésében ma 20 órától a Vigadó Művelődési Központban az Úgy volt, hogy jók leszünk című karácsonyi koncerten fellép Bejan Norbert, Kaly Roland, Moldovai Dóra és Nánia Hanna. Jegyet váltani az in-time.hu oldalon lehet. ♦ A sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban karácsony napján, szerdán az esti mise után 19 órától a Férfidalárda karácsonyi műsora hallgatható meg. ♦ A miklósvári Kálnoky-kastély december 25-én, csütörtökön 19.30-tól újra megtelik zenével, fénnyel és melegséggel. A The Beatles’ Christmas egy karácsonyi zenei utazást ígér a világ legikonikusabb zenekarának dalaival. A koncerten Szőcs Botond zongorán és Magdalena Suciu hegedűn kelti életre a Beatles zenéjének varázsát, filmbeillő karácsonyi hangulatot teremtve a kastély gyertyafényes, meghitt borospincéjében. Jegyek a bit.ly/Kalnoky_Beatles oldalon kaphatóak. ♦ December 26-án, pénteken 17 órától kezdődik a kovászna-vajnafalvi református templomban a hagyományos karácsonyi koncert a Kovászna-Vajnafalvi Református Egyházközség és a Hozsánna kamarakórus szervezésében.

ÖSSZTOSZTERON-KONCERT lesz december 30-án, kedden 20.30-tól Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében. Zenészek: Szőcs Botond (zongora), Gáspár Álmos és Gerebenes Ede (gitár), Éltes Áron (szaxofon), Ráduly Zsófi (hegedű). Jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. A Háromszék Táncstúdióban december 27-én, szombaton 19 órától a Tükör, 28-án vasárnap 19 órától a Napszentület című táncszínházi produkciót játsszák. Jegyek a központi jegyirodában kaphatók. A jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőn, kedden és szerdán 8–16, csütörtökön 8–17, pénteken 8–15 óráig, valamint előadás előtt egy órával. Telefon: 0267 312 104.

TÁNCHÁZ. Sepsiszentgyörgyön december 27-én, szombaton tartják a karácsonyi táncházat. 21.30-kor kezdenek a Háromszék Táncstúdió előcsarnokában, majd 23 órakor a Tamási Áron Színház előcsarnokában folytatják. Házigazdák: Márton Edina Emőke és Márton Csaba. Muzsikál a Folker Együttes és a Heveder Banda. Belépő: 20 lej. Társszervezők: Lajtha László Alapítvány, Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Karácsonyi egércsata (románul beszélő) és 16.15-től magyarul beszélő, 17.30-tól Avatar: Tűz és Hamu román feliratos és 19.30-tól magyarul beszélő, 17.45-től Ábrándok (román feliratos), 21 órától Rokonidő (román feliratos). Honlap: artacinema.ro. Szerdán és csütörtökön a mozi zárva tart.

Hitvilág

GYÓNÁSI LEHETŐSÉG. A sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban ma 14 és 18 óra között vagy ameddig szükséges, több pap is gyóntatni fog, hogy mindenki elvégezhesse a karácsonyi szentgyónását.

KOVÁSZNA. Evangélikus istentiszteletet tartanak Kovásznán december 26-án, karácsony másodnapján 14 órától a belvárosi református templom imatermében. Szeretettel hívják és várják a Kovásznán és környékén élő evangélikus testvéreket.

Megjelent

Megjelent a Művelődés folyóirat decemberi száma, amelyben vezércikk helyett Horváth István gyűjtéséből ismerhetünk meg magyarózdi kántálásokat és karácsonyi köszöntőket. Az Enciklopédia rovatban Tar Károly A nyugati szórvány lelkigondozó szolgálat című nagy ívű tanulmányának a harmadik része olvasható, amelyben a nyugat-európai magyar református és protestáns közösségek történetét vizsgálja. Balla Sándor beszámolót közöl Németh Zsolt fizikus, kutató A Szent Korona sérüléseinek és átalakításainak krónikája című, idén megjelent könyvének a nagyváradi bemutatójáról. Az Üzenet a Vadrózsák kelyhéből című írás Szabó Elődnek a novemberben Budapesten megrendezett Kriza János-emlékkonferencián elhangzott gondolatait közli. A lapszámban Balla Sándor, Bányai Sándor, Benkő Levente és Müller Csaba illusztrációit használták fel.

Ünnepi nyitvatartás a könyvtárban

Az ünnepi időszakban a Bod Péter Megyei Könyvtár az alábbi nyitvatartási rend szerint lesz elérhető a közönség számára: december 24-én, szerdán 9–13 óráig; 25–26-án zárva; 27-én, szombaton 9–13 óráig, 30-án, kedden 9–19 óráig, 31-én, szerdán 9–13 óráig. A fiókkönyvtár december 24–27. között és 31-én zárva, december 30-án, kedden 12–19 óráig tart nyitva. A könyvek visszaadására szolgáló, az intézmény hátsó udvarán található bibliobox a nyitvatartási időn kívül is használható.

Székely Nemzeti Múzeum

A sepsiszentgyörgyi múzeum az ünnepek ideje alatt 24-én, szerdán, 27-én, szombaton, 28-án, vasárnap, 30-án, kedden és 31-én, szerdán 9–14 óráig várja a látogatókat; 25-én, csütörtökön, 26-án, pénteken és 29-én, hétfőn zárva.

Röviden

AUTÓBUSZJÁRATOK. A Multi-Trans Rt. értesíti az utasokat, hogy Sepsiszentgyörgyön december 24-én, szerdán az autóbuszok 18 óráig közlekednek. 25-én, csütörtökön és 26-án, pénteken a járatok a szombati menetrend szerint közekednek, az 5-ös (Sepsi Aréna), illetve a 18-as (Sugásfürdő) járat nem üzemel.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena gyógyszertár (0741 106 750) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna patika (0267 360 015) tart nyitva.