December 15–22. között öt háromszéki játékossal a keretében a romániai futsalválogatott részt vett a horvátországi Porečben rendezett Futsal Week 6 Nations teremlabdarúgó tornán, amelyet a hatodik helyen zárt. Az egyhetes küzdelemsorozaton a nemzeti együttes három mérkőzést játszott, a nyolc szerzett góljuk közül öt háromszéki játékos nevéhez fűződik, akik ezáltal is jelezték: a régió fontos helyet foglal el a sportág hazai térképén.

Kacsó Endre szövetségi kapitány öt háromszéki játékost hívott be a romániai teremlabdarúgó-válogatottba, amely az elmúlt héten a horvátországi Porečben rendezett Futsal Week 6 Nations tornán vett részt. A megyeszékhelyi Sepsi-SIC csapatától Korodi Krisztián (kapus), Máthis Mátyás és Kanyó Szilárd, a Marosvásárhelyi VSK-tól Barbocz Norbert, valamint a VSK Székelyudvarhely játékosaként Miklós Tamás szerepelt az egyhetes küzdelemsorozaton.

Csütörtökön Románia 3–2-re kikapott a későbbi tornagyőztes Lengyelországtól, a futsalválogatott találatait Hadnagy István és Robert Crișan szerezték. Pénteken következett a szaúd-arábiai nemzeti csapat elleni mérkőzés, amelyet 6–1-re veszítettek el. A válogatott egyetlen gólját Miklós szerezte a 18. percben. A csoportját az utolsó helyen záró Románia az 5–6. helyért rendezett meccsen Magyarország legjobbjaival találkozott, és ezen a párharcon 8–5-re maradt alul. A gárda vasárnapi góljait Máthis a 16., Miklós a 20., Kanyó a 23. és 30., majd Patrick Cherteș a 32. percben jegyezte.

Bár a romániai válogatott nem győzött a tornán, a mérkőzések fontos tapasztalatszerzési lehetőséget jelentettek a fiatal együttes számára, a háromszéki játékosok teljesítménye pedig remekre szabott volt. (t)