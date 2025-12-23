A háromszéki együttes a Brassói Kids Tâmpa, a Brassói Transilvania és a Brassói Corona – amely a Fogarasi ISK helyett fogadta el a meghívást – ellen lépett pályára a Vadász utcai sportteremben, ahol mindhárom mérkőzést megnyerte, így tavalyhoz hasonlóan idén is tornagyőzelmet ünnepelhetett. Szerző Árpád edző elmondta, a sepsiszentgyörgyi kézilabdázók gyors, harcias és látványos játékot mutattak, amelyet a népes közönség tapssal és lelkes szurkolással jutalmazott. Számára is elégtétel az elért eredmény, úgy véli, a találkozókon a kőkemény munka mutatkozott meg és köszönt vissza. Kiemelte, a szülők reggeltől estig segítettek a szendvicskészítésben, a vendégfogadásban, a díjkiosztásban és a végén a rendrakásban, ezért pedig le a kalappal előttük. A szakember köszöni a Babi Pékség, a Horvath Service, a Tribox, a Cleanexpert Shop és az Ariadne támogatását.

Eredmények: Sepsi ISK–Brassói Kids Tâmpa 22–11, Brassói Transilvania–Brassói Corona 19–28, Sepsi ISK–Brassói Transilvania 28–14, Sepsi ISK–Brassói Corona 27–22, Brassói Transilvania–Brassói Kids Tâmpa 19–29, Brassói Kids Tâmpa–Brassói Corona 23–26. A torna végeredménye: 1. Sepsi ISK 6 pont, 2. Brassói Corona 4, 3. Brassói Kids Tâmpa 2, 4. Brassói Transilvania 0.

A Sepsi ISK csapata: Kakucs Bíborka, Molnár Medeea, Daragus Lilla, Solcoi Andrea, Kövér Boróka, Gabriela Ciuculan, Benedek Dorka, Katona Leila, Szabó Kincső, Daria Banu, Kristály Zonga, Barta Kriszta, Beder Petra, Péter Ágota, Szmolka Ágnes, Mara Vulpoi-Ștefan, Béres Boróka, Zelenák Sára, Botha Gyopár, Fegyver Hanna. Edző: Szerző Árpád. (miska)