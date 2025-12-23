A sepsiszentgyörgyi Aquaris végső sikerével ért véget az elmúlt hétvégén rendezett Goldball minifocitorna, miután a döntőben egy góllal bizonyult jobbnak a szintén megyeszékhelyi Amigos csapatánál. A Szabó Kati Sportcsarnokban lebonyolított kétnapos viadal bronzmérkőzésén a csíkszentsimoni Szefite diadalmaskodott.

Szombaton és vasárnap a Szabó Kati Sportcsarnok adott otthont a Goldball minifocitorna tizedik kiírásának. A végső győzelmet begyűjtő megyeszékhelyi Aquaris a B jelzésű ötösben kezdte meg menetelését: a csoportkör első fordulójában 1–1-es döntetlent játszott a későbbi döntős ellenfelével, az Amigos együttesével, majd a folytatásban 2–0-ra kikapott az All4one gárdájától. A harmadik mérkőzésén 4–0-ra verte a Benmot alakulatát, aztán 3–0-ra a Football Fanatics csapatát, így két győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel a harmadik helyről lépett a kieséses szakaszba.

Az Aquaris a nyolcaddöntőben 4–1 arányban bizonyult jobbnak az A-csoport második helyezettjénél, az Atletico fölötti győzelem után a negyeddöntőben a Colo-Colo elleni 2–0-s diadal következett. A sepsiszentgyörgyiek az elődöntőben 1–1-es döntetlent játszottak a csíkszentsimoni Szefitével, így szétrúgások után jutottak döntőbe, ahol a korábbi csoportellenfelükkel, az Amigosszal találkoztak, amelyet egy szoros meccs végén ezúttal 1–0-ra legyőztek. A finálé legjobb játékosa Bujdosó Szilárd (Aquaris) lett.

A torna gólkirálya hét találattal Mojzi Botond (Goldim) volt, a legjobb fiatal játékosnak Király Nándort (Goldim), a legjobb játékosnak Kurtuly Róbertet (Ami­gos), a legjobb hátvédnek Gergely Botondot (Szefite), míg a legjobb kapusnak Szántó Albertet (Aquaris) választották meg.

„Színvonalas tornán vagyunk túl mindenféle szempontból, hiszen szemet gyönyörködtető focit láthattunk a csapatoktól. A végsőkig nyitott volt a torna végkimenetele, amelyet 2017 után ismét az Aquaris nyert meg. Gratulálunk a résztvevőknek és köszönjük szépen a támogatóinknak, hogy sikeresen lezajlott a jubileumi, tizedik Goldball minifocitorna” – nyilatkozta Kocsis-Tulit Balázs szervező.

A végeredmény: 1. Aquaris (Sepsiszentgyörgy), 2. Amigos (Sepsiszentgyörgy), 3. Szefite (Csíkszentsimon), 4. Goldim (Kézdivásárhely).