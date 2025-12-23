Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

MinifociAz Aquaris nyerte a sepsiszentgyörgyi döntőt

2025. december 23., kedd, Sport

A sepsiszentgyörgyi Aquaris végső sikerével ért véget az elmúlt hétvégén rendezett Goldball minifocitorna, miután a döntőben egy góllal bizonyult jobbnak a szintén megyeszékhelyi Amigos csapatánál. A Szabó Kati Sportcsarnokban lebonyolított kétnapos viadal bronzmérkőzésén a csíkszentsimoni Szefite diadalmaskodott.

  • A győztes Aquaris. Fotó: Facebook / Goldball Teremlabdarúgó Torna
    A győztes Aquaris. Fotó: Facebook / Goldball Teremlabdarúgó Torna

Szombaton és vasárnap a Szabó Kati Sportcsarnok adott otthont a Goldball minifocitorna tizedik kiírásának. A végső győzelmet begyűjtő megyeszékhelyi Aquaris a B jelzésű ötösben kezdte meg menetelését: a csoportkör első fordulójában 1–1-es döntetlent játszott a későbbi döntős ellenfelével, az Amigos együttesével, majd a folytatásban 2–0-ra kikapott az All4one gárdájától. A harmadik mérkőzésén 4–0-ra verte a Benmot alakulatát, aztán 3–0-ra a Football Fanatics csapatát, így két győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel a harmadik helyről lépett a kieséses szakaszba. 

Az Aquaris a nyolcaddöntőben 4–1 arányban bizonyult jobbnak az A-csoport második helyezettjénél, az Atletico fölötti győzelem után a negyeddöntőben a Colo-Colo elleni 2–0-s diadal következett. A sepsiszentgyörgyiek az elődöntőben 1–1-es döntetlent játszottak a csíkszentsimoni Szefitével, így szétrúgások után jutottak döntőbe, ahol a korábbi csoportellenfelükkel, az Amigosszal találkoztak, amelyet egy szoros meccs végén ezúttal 1–0-ra legyőztek. A finálé legjobb játékosa Bujdosó Szilárd (Aquaris) lett.

A torna gólkirálya hét találattal Mojzi Botond (Goldim) volt, a legjobb fiatal játékosnak Király Nándort (Goldim), a legjobb játékosnak Kurtuly Róbertet (Ami­gos), a legjobb hátvédnek Gergely Botondot (Szefite), míg a legjobb kapusnak Szántó Albertet (Aquaris) választották meg.

„Színvonalas tornán vagyunk túl mindenféle szempontból, hiszen szemet gyönyörködtető focit láthattunk a csapatoktól. A végsőkig nyitott volt a torna végkimenetele, amelyet 2017 után ismét az Aquaris nyert meg. Gratulálunk a résztvevőknek és köszönjük szépen a támogatóinknak, hogy sikeresen lezajlott a jubileumi, tizedik Goldball minifocitorna” – nyilatkozta Kocsis-Tulit Balázs szervező.

A végeredmény: 1. Aquaris (Sepsiszentgyörgy), 2. Amigos (Sepsiszentgyörgy), 3. Szefite (Csíkszentsimon), 4. Goldim (Kézdivásárhely).

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Tibodi Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-23 08:00 Cikk megjelenítése: 440 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 4
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 467
szavazógép
2025-12-23: Sport - :

Idén is a Sepsi ISK bizonyult a legjobbnak (Kézilabda, utánpótlás)

Szerző Árpád és a Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub szombaton 17. alkalommal szervezte meg a Rotiş-Nagy Gabriela Kupa kézilabda-utánpótlástornát, amelyen 2013-ban született, illetve fiatalabb lányok szerepeltek. A remek hangulatú esemény a házigazda sikerével zárult, amely mindhárom Brassó megyei ellenfelét magabiztosan múlta felül.
2025-12-23: Sport - :

Több győzelem és a legjobb negyven a cél (Tenisz)

Jövőre több győztes mérkőzést és a legjobb negyvenbe kerülést tűzte ki célul Marozsán Fábián, aki a tenisz-világranglista 51. helyén zárta az idei évet. A jelenleg legmagasabban jegyzett magyar játékos elmondta, összességében pozitív idényen van túl, mert először vívott elődöntőt ATP-tornán, bővült a csapata és kevesebb sérülés vagy betegség hátráltatta.
rel="noreferrer"