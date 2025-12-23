Jövőre több győztes mérkőzést és a legjobb negyvenbe kerülést tűzte ki célul Marozsán Fábián, aki a tenisz-világranglista 51. helyén zárta az idei évet. A jelenleg legmagasabban jegyzett magyar játékos elmondta, összességében pozitív idényen van túl, mert először vívott elődöntőt ATP-tornán, bővült a csapata és kevesebb sérülés vagy betegség hátráltatta.
„Örülök, hogy végigjátszom a versenyeket, részben, mert immár minden tornán erőnléti edző is segít Varga Antal személyében, a túrákra Hajdusik Roman vezetőedző vagy Balázs György kísér el, és úgy érzem, komplettebb játékos lettem. Javult a tenyeresem, a szervám és a röptém, odafigyelek az egészségemre és az étkezésre, emellett a mentális felkészülés is fontos, mivel a legjobb százban már mindenki tud teniszezni, és olyankor csak néhány pont dönt el egy meccset” – sorolta a 26 éves sportoló, aki az 57. helyen kezdte az évet, majd áprilisban a 81.-re csúszott, viszont csak három hetet töltött az alsóbb régiókban, októberben már a 48. is volt.
A teniszező újdonságként említette, hogy nemrég kéthetes alapozó táborban volt Rafael Nadal mallorcai akadémiáján, ahol a remek körülmények és a kellemes időjárás is segítette a következő szezon előkészületeit. „Akárcsak idén, jövőre is Hongkongban kezdem az idényt, ahol főtáblás leszek, majd a szereplés függvényében lehet, hogy még Aucklandbe is elutazom az Australian Open előtt. Több meccset szeretnék nyerni jövőre, emellett az év végén közelebb kerülnék a karriercsúcsomat jelentő 36. helyhez a világranglistán” – fejtette ki Marozsán Fábián, aki 26 győzelemmel és 26 vereséggel fejezte be az évet, amely során csaknem 1,4 millió dollárt keresett.
