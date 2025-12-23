Az András-napi mulatság után az elcsendesedés időszaka következik, ilyenkor a szokásosnál erősebben nyilvánul meg a moldvai csángók vallásossága. Kántálva körbejárják a falvakat, jó szót visznek „ajándokba”, majd karácsony közeledtével visszavonulnak a családba. A várt csoda a szentesti misén teljesül be számukra.

A csángó közösségekben és a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége

(MCSMSZ) háza táján novemberben úgy pörögtek az események, mintha malomkerék hajtotta volna. November 10-én a gyermekjogok világnapja alkalmából a Csíkszeredai Csángó Kollégium tíz diákja vett részt az Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tizenegyedik alkalommal megszervezett Gyermek- és Ifjúsági Parlament ülésén, november végén Kissné Hlatki Katalin, Magyarország romániai nagykövete látogatott el három moldvai csángó faluba, Magyarfaluba, Lábnyikba és Lujzikalagorba, a hónap utolsó napjaiban a bákói Szeret Néptáncegyüttes külsőrekecsini, lábnyiki és pusztinai fiatalokkal kibővített csapata, a Klézsei Cinkák, valamint a Moldvai Ifjúsági Zenekar részt vett a brassói néptáncosok baráti köre által szervezett Össz­tánc nevű eseményen a Redut Kulturális Központban, másnap, advent első vasárnapján a Barcasági Csángó Alapítvány vendégeként a hosszúfalusi Boldog Apor Vilmos katolikus templomban tartott szentmise végén hagyományos moldvai karácsonyváró énekeket adtak elő.

Faluról falura kántáltak

Az ének adventben sem halkult el. A hagyományos karácsonyi meg­éneklés ugyan már nem él abban a formában, helyette kialakult az adventi körbeéneklés, amikor a csángó falvak hagyományőrző csoportjai egy másik faluban kántálnak.

Ezt a kezdeményezést támogatja a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ), és idén az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetével közös pályázat révén sikerült támogatást szerezni a szállítás költségeinek fedezésére, ezáltal huszonhat moldvai csángó település hagyományőrző csoportjai kántáltak advent első vasárnapjától december 16-ig.

Egyes csoportok már készülnek arra, hogy a szentesti miséhez kapcsolódva a templomban énekeljenek magyar nyelvű karácsonyi énekeket, és a december 28-i bákói magyar misére is többen készülnek, amikor a szentmise után a kosteleki betlehemes csoport adja elő hagyományos betlehemes játékát.

Az adventi készülődésből a gyermekek is kivették a részüket: karácsonyi ajándékokat készítettek a szomszédos falvakban élő csángó gyermekeknek, és ő maguk is ajándékot kaptak más közösségektől.

Karácsonyi ünnepség a magyarfalusi magyar házban

A püspök is hallotta

Az adventi éneklés kiemelkedő mozzanataként december 9-én budai, klézsei, lészpedi, pusztinai és somoskai hagyományőrzők, valamint a bákói Szeret Néptáncegyüttes és a Moldvai Ifjúsági Zenekar tagjai közösen énekeltek a jászvásári római katolikus püspökség épületében Iosif Păuleț püspök jelenlétében, aki a kántálást magyar nyelven köszönte meg.

Egy ilyen esemény elképzelhetetlen lett volna Petru Gherghel korábbi jászvásári egyházfő idejében, ellenben 2019-es beiktatása óta Păuleț több ízben jelét adta annak, hogy a moldvai katolikusok, etnikai hovatartozástól függetlenül, egyformán hívei az egyháznak, ennek köszönhető, hogy tavaly júliusban, amikor a magyar miséért évtizedek óta küzdő Nyisztor Tinka, a pusztinai Szent István Egyesület elnöke a szervezet néhány tagjával püspöki kihallgatáson volt Jászvásárban, az egyházfő rábólintott a havi rendszerességgel megtartható pusztinai magyar misére. Idén májusban, a Magyarfaluban tett pásztori vizitáció alkalmával az MCSMSZ meghívására, Antonică Petru helyi plébános kíséretében Iosif Păuleț ellátogatott a magyar házba, ahol csángó népviseletbe öltözött gyermekek és asszonyok fogadták.

Moldvai magyar gyermekek az országházi gyermekkarácsonyon

Gajcsánából a világ

A legkeletibb moldvai csángó település községközpontjában, Gajcsánában Gál Alina polgármester irodájában ülünk. Ferencz Katalin, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium aligazgatója és Kinda Eleonóra vallástanár társaságában érkeztem a hivatalba abból az alkalomból, hogy átadjuk a magyarfalusi ötödikes és hatodikos gyermekeknek a mikós diákok által összeállított karácsonyi csomagokat.

A tavaly megválasztott egyetlen moldvai magyar polgármester, az RMDSZ legfiatalabb önkormányzati vezetőjének irodája viszonylag kicsi, mindenféle cafrangtól mentes, a futó és tervezett pályázatoknak egy táblán feltüntetett lajstroma magyar nyelven árulkodik arról, hogy jelenleg mi foglalkoztatja leginkább a négy faluból – Gajcsána, Magyarfalu, Huțu és Popești – álló, két és fél ezer lakosú község polgármesterét. Az iskola és az óvoda épületének felújítása, a közvilágítás rendbetétele megtörtént, a tennivalók között első helyen szerepel a vízhálózat bővítése.

A tizenegy tagú helyi tanácsban a magyarfalusi polgármesterrel együtt öten csángók. Egyes képviselők csak akkor kérdőjelezik meg Gál Alina döntését, amikor úgy érzik, részrehajló Magyarfalu javára. Az etnikai különbözőség az élet minden területén megnyilvánul a moldvai katolikus falvakban, ezzel is számolni kell, de a három román és egy csángó faluból álló Gajcsána polgármestere jól kezeli ezt a helyzetet. Szereti ezt a munkát, a helyiek bíznak benne, mert ő mindennap jelen van a hivatalban, kérdéseikkel, panaszaikkal hozzá fordulhatnak.

Magyarfalusi tanárok: balról Both Borbála (Csíkszereda) és Székely Johanna (Csíkszentmiklós)

Látogatásunk napján a gajcsánai kultúrházban szerveztek iskolai szintű ünnepséget, amelyen a Gajcsánában tanuló magyarfalusi gimnazistáknak is részt kellett venniük, ezért ezt megelőzően a mikós diákok ajándékait a polgármesteri hivatal dísztermében vették át, ahol Gál Alina és a Székely Mikó Kollégium aligazgatója köszöntötte a gyermekeket. Ezek az ajándékok nemcsak dobozok és csomagok, hanem üzenetek, hogy figyelnek rájuk a távolból is – hangsúlyozta Ferencz Katalin. Az iskolavezető a szeretetről beszélt, amelyet „nem lehet megfogni, lemérni, mégis mindenki érzi, amikor jelen van”. A csomagok összeállítását a magyarfalusi gyermekek magyar nyelven, de csángósan írt levelei előzték meg, ezért névre szólóak voltak.

A Székely Mikó Kollégium adventi cipősdoboznyi szeretetakcióján százötven csomagot állítottak össze a diákok, idén a Gödri Ferenc utcai szociális óvoda és kismamaközpont, a kézdiszentléleki P. Bartók Albert Napközi Otthon, az Életmentő Kupakok Egyesület és a magyarfalusi gyermekek javára gyűjtöttek.

Gál Alina, Gajcsána magyar polgármestere a magyarfalusi magyar ház udvarán

Jó élni Magyarfaluban

Mondják, hogy a moldvai csángó magyaroknak három karácsonyuk van: a gyermekek karácsonyi ünnepsége a magyar házakban, szentestén a templomban és otthon, a családban. Az MCSMSZ magyar oktatási programjában a legnagyobb létszámú közösség a magyarfalusi, itt közel száznegyven gyermek ünnepségét tartották a magyar házban december 15-én, ahol az óvodások és iskolások szülei is jelen voltak, a helyi plébános is tette tiszteletét. A Neamț megyei Antonică Petru harmadik karácsonyát tölti Magyarfaluban, a korábbi két alkalommal is részt vett a magyar ház karácsonyi ünnepségén.

Nem csak adventhez és karácsonyhoz köthető a magyarfalusi kis magyar világ öröme, hisz itt a hétköznapokban is jó dolgok történnek. Ezt méltányolta a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozata, amely novemberben Művészetpedagógiai Elismerő Oklevéllel tüntette ki a magyarfalusi magyar oktatási program két pedagógusát: a gyergyóremetei Kiss Annamáriát és a felsőrákosi Kiss Csabát. Az indoklás szerint az oklevél a kiemelkedő művészetpedagógiai tevékenységük, a csángó magyar kultúra ápolásában és a fiatal tehetségek támogatásában nyújtott eredményes munkájuk elismerése. A kitüntetést november 25-én adták át az MMA Akadémiai Klubjában, a Kiss házaspárt Márkus Béla Széchenyi-díjas irodalomtörténész méltatta. Az MMA tájékoztatójában – a forrás megnevezése nélkül – idéznek lapunk idei, júniusban közölt magyarfalusi riportjából, ami a kitüntetettek szerint hozzájárult ahhoz, hogy a tevékenységüket már korábbról ismerő MMA-bizottság a javukra döntsön.

Ferencz Katalin átadja a mikós diákok csomagjait a magyarfalusi gyermekeknek a gajcsánai polgármesteri hivatal disztermében. A szerző felvétele

Vendégségben az Országházban

Az Országgyűlés Hivatala és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) az advent negyedik vasárnapja előtti szombaton nyolcszáz magyarországi és határon túli magyar gyermeket látott vendégül a Parlament épületében, akik valamilyen hátrányos helyzetben élnek. A gyermekeket Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Edvi Péter, az NGYSZ alapító elnöke fogadta, akik átadták az Országház kulcsát a kárpátaljai gyermek házelnöknek és az alelnököknek, köztük egy magyarfalusi diáknak. Meglepetésvendégként Kapu Tibor űrhajós köszöntötte a gyermekeket. A magyarfalusi, forrófalvi, budai és külsőrekecsini gyermekekből álló tizenöt főnyi csapatot az MCSMSZ részéről Réti Rozália, az oktatási programtól pedig Iacob Liliana magyarfalusi hagyományőrző kísérte Budapestre.

Ma még a moldvai csángók a szentestére készülnek. Csendben, békével, szeretettel. Úgy, ahogy egy karácsonyi csángó énekben szól: „..Ez Istennek dicséretit mondjuk...”