A nap fotója

Az András-napi mulatság után az elcsendesedés időszaka következik, ilyenkor a szokásosnál erősebben nyilvánul meg a moldvai csángók vallásossága. Kántálva körbejárják a falvakat, jó szót visznek „ajándokba”, majd karácsony közeledtével visszavonulnak a családba. A várt csoda a szentesti misén teljesül be számukra.