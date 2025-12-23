Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2025. december 23., kedd, Szabadidő
  • Fényfestés. Fotó: Albert Levente
    Fényfestés. Fotó: Albert Levente
Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-23 08:00 Cikk megjelenítése: 163 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 4
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 467
szavazógép
2025-12-23: Riport - Fekete Réka:

Ez Istennek dicséretit mondjuk... (Karácsonyvárás a moldvai csángóknál)

Az András-napi mulatság után az elcsendesedés időszaka következik, ilyenkor a szokásosnál erősebben nyilvánul meg a moldvai csángók vallásossága. Kántálva körbejárják a falvakat, jó szót visznek „ajándokba”, majd karácsony közeledtével visszavonulnak a családba. A várt csoda a szentesti misén teljesül be számukra. 
2025-12-23: Gazdakör - Incze Péter:

Példátlan méretű gazdatüntetés Brüsszelben

Az agrár-érdekképviseletek becslése szerint a 27 tagállamból mintegy tízezer gazdálkodó tüntetett az Európai Unió agrárpolitikája ellen múlt csütörtökön, az EU-csúcs napján Brüsszelben. Az elmúlt évtizedek legnagyobb gazdatüntetésén magyar és román termelők is részt vettek. 
rel="noreferrer"