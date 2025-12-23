Példátlan méretű gazdatüntetés Brüsszelben

Az agrár-érdekképviseletek becslése szerint a 27 tagállamból mintegy tízezer gazdálkodó tüntetett az Európai Unió agrárpolitikája ellen múlt csütörtökön, az EU-csúcs napján Brüsszelben. Az elmúlt évtizedek legnagyobb gazdatüntetésén magyar és román termelők is részt vettek.

Francia, belga, luxemburgi, olasz, spanyol, lengyel, görög és német traktoros gazdák felbőszült tömege fogadta a csütörtöki EU-csúcsra érkező vezetőket Brüsszelben. Forró volt a hangulat: az unió agrárpolitikája ellen lázadók kordont bontottak, tüzet gyújtottak, trágyát szórtak, kövekkel, tojással, krumplival dobálták az Európai Parlament épületét és a rendfenntartókat, akik könnygázt és vízágyút is bevetettek a gazdákkal szemben.

A gazdálkodók lázadása azért lángolt fel az elmúlt hetekben, mert elérkezettnek látják az időt a változásra, mivel úgy érzik, megfojtja őket a közös szabályozás és a magas adók, miközben tisztességtelen külföldi versennyel kell szembenézniük. Az elégedetlenség középpontjában az Európai Unió agrárpolitikájának jövője áll. Szerintük az eddigi engedmények nem elegendőek, és valódi irányváltásra van szükség. A gazdák attól tartanak, hogy megvalósul az Európai Bizottság terve, és a 2027 utáni uniós költségvetési ciklusban jelentősen csökken a mezőgazdaságra jutó források nagysága, miközben a termelési költségek emelkednek, a környezetvédelmi és adminisztratív terhek pedig tovább nőnek. Emellett komoly feszültséget okoznak a szabadkereskedelmi megállapodások, mindenekelőtt az EU–Mercosur-egyezmény, valamint az Ukrajnából érkező mezőgazdasági import. Mivel az unióba áramló termékeket nem az EU szigorú környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági szabályainak megfelelve termelik meg, azok olcsóbbak lehetnek, így az uniós termelőket tönkreteszik, ami hosszabb távon az európai mezőgazdaság és az élelmiszer-biztonság megszűnését jelentené – állították a tiltakozók.

A magyar kormány és a román agrárminiszter is egyértelműen kiállt a tüntetők mellett.

Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben úgy fogalmazott: a gazdáknak száz százalékig igazuk van. A Mercosur-megállapodás ellehetetlenítené az európai gazdák versenyképességét, és hosszú távon Európa élelmezésbiztonságát is kockára tenné – fejtette ki Orbán Viktor, hangsúlyozva: Magyarország azon tagállamok közé tartozik, amelyek nem támogatják az egyezményt, és szerinte elegen vannak ahhoz, hogy megakadályozzák az elfogadását. Úgy vélte, a Green Deal (Zöld megállapodás) keretében bevezetett szabályozások is komoly terhet rónak a gazdákra, mert úgy növelik a költségeket, hogy közben nem biztosítanak valódi versenyelőnyt. A magyar kormány álláspontja szerint az európai mezőgazdaságot nem további megszorításokkal, hanem kiszámítható támogatási rendszerrel kellene erősíteni.

A France24 cikke szerint az Európai Unió terve, hogy a megállapodást lezárják, kudarcba fulladt, miután az uniós csúcsot megelőző napon, szerdán Olaszország is csatlakozott a szintén nagyhatalomnak számító Franciaországhoz, és halasztást kért az EU-tól. Párizs és Róma szigorúbb védőintézkedéseket, szigorúbb importellenőrzéseket és szigorúbb szabványokat követel a Mercosur-termelőkre nézve. Az olasz lépés következtében és a tüntetés hatására az EU-s vezetők az egyezmény lezárását a jövő évre halasztották. A Mercosur-egyezmény szerint a legtöbb ipari és a mezőgazdasági termékeket vámmentesen lehetett volna exportálni és importálni az unió és a dél-amerikai Mercosur-államok között.