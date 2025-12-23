A meglévő sürgősségi gyermekvédelmi szolgáltatás átalakításával, új szakembercsapat létrehozásával sokkal szakszerűbben, gyorsabban és hatékonyabban tudják kezelni a bejelentéseket – tájékoztatott tegnap a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vezetője, Papp Adolf és helyettese, Szász Katalin.

A feladat nem változik: védeni kell és képviselni a gyermekek jogait, esetenként beavatkozni, ha egy gyermeket bántalmaznak. Ezentúl egy teljesen új, szakemberekből álló mobil csapat fogja ellátni ezt a feladatot. Az igazgatóság kötelékében létrejövő új típusú szolgáltatásban öt szociális munkás és öt pszichológus fogadja a bejelentéseket – ez történhet személyesen, illetve telefonon a 119-es gyermekvédelmi hívószámon –, és abban segítenek, hogy a megye területén közbenjárjanak minden olyan gyermekvédelmi és bejelentett családi probléma esetén, ahol szükségszerű a nagyon sürgős és szakszerű beavatkozás – hangsúlyozta Papp Adolf.

Ebben a tevékenységben a rendőrséggel és minden olyan intézménnyel partneri kapcsolatban működnek, amelyek gyermekjogvédelem és családvédelem területén különböző feladatokat, felelősségeket látnak el. Az elhanyagolás és a bántalmazás sok esetben rejtetten jelenik meg, ugyanakkor súlyos és hosszú távú következményekkel jár a gyermekek fejlődése és a családok működése tekintetében, ezért fontos közbelépnie a szakembernek – mondotta az igazgató.

Tavaly több mint 800 gyermekvédelmi feljelentést és felkérést jegyeztek, az esetek egy részében a gyermekvédelmi hatóság a kiskorúak kihallgatásában, a helyzet felmérésében vett részt, ez a szám idén legkevesebb 25 százalékkal növekedett, de az érintett gyermek családból történő kiemelésére is több ízben sor került – mondta lapunk kérdésére válaszolva Szász Katalin. Ha a családi helyzet javul s a körülmények megfelelnek a gyermek számára, a visszahelyezés is szóba jöhet, erre is volt példa.

A bejelentések közt vezető helyen a bántalmazás és a gyermekek elhanyagolása szerepel, utóbbi nagyon sokrétű lehet, az enyhébb változattól a sürgősségi esetekig, ezért fontos, hogy szakemberek ítéljék meg, hogyan segíthetnek az adott helyzetben – vélik a háromszéki szociális és gyermekvédelmi hatóság vezetői.