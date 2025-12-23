Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Pörögtek a családok

2025. december 23., kedd, Közélet

A kézdivásárhelyi Wegener parkban ismét megrendezték a karácsonyi gyermekvárost december 18-án és 19-én, amikor a családok részt vehettek többek között a nagy népszerűségnek örvendő Pörög a család! karácsonyi változatán is.

  • Fotó: Zöld Nap Egyesület
    Fotó: Zöld Nap Egyesület

Az öt fordulóból álló vetélkedőre tizenkét család nevezett be. A cél a családok mozgósítása, összehangolódása és természetesen a szórakozás volt. A Zöld Nap Egyesület által szervezett vetélkedőn a tizenkét családból tizenegy hajtotta végre sikeresen a kiszabott feladatokat, amihez társult a jókedv, a móka és a kacagás. Az öt állomás feladatait – Dobd a poharat, Ugorj te is, Akadálypálya, Memória és Szókirakó – időre kellett megoldani, amelyik család sikeresen végzett, pontokat kapott cserébe, ami közelebb vitte őket a nyeréshez. Pontegyezés esetén a helyezésnél a mért idő döntött. 

A feladatok teljesítése és összesítés után 49 ponttal első helyezést ért el a Maksa csapat: Májai Brúnó és Májai Milán, 42 ponttal második lett a Bikák csapat: Csáki Orsolya, Csáki Zoltán és Csáki Zádor, 41 ponttal pedig harmadik a Cica-Mica csapat: Hegedüs Mária és lányai, Silvia és Krisztina Climescu. Dicséretben részesült a 40 pontos Stitch és a Stranger Things csapat. A nyertes családok egy-egy ajándékcsomaggal térhettek haza. 

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Iochom István Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-23 08:00 Cikk megjelenítése: 288 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 467
szavazógép
2025-12-23: Közélet - Fekete Réka:

Hatékonyabbá teszik (Sürgősségi gyermekvédelmi szolgáltatás)

A meglévő sürgősségi gyermekvédelmi szolgáltatás átalakításával, új szakembercsapat létrehozásával sokkal szakszerűbben, gyorsabban és hatékonyabban tudják kezelni a bejelentéseket – tájékoztatott tegnap a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vezetője, Papp Adolf és helyettese, Szász Katalin.
2025-12-23: Közélet - :

Gyorshajtók és ittas sofőrök

A múlt héten a Kovászna megyei közlekedési rendőrök több akciót is szerveztek a közúti balesetek megelőzésére, elsősorban az ittas vagy kábítószer hatása alatti vezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések során 770 alkoholszondás és drogszűrő tesztet végeztek. Nyolc szabálysértési bírságot róttak ki, és öt esetben ittas vezetés miatt büntetőeljárás indult – közölte a Kovászna megyei rendőrség hétfőn.
rel="noreferrer"