Pörögtek a családok

A kézdivásárhelyi Wegener parkban ismét megrendezték a karácsonyi gyermekvárost december 18-án és 19-én, amikor a családok részt vehettek többek között a nagy népszerűségnek örvendő Pörög a család! karácsonyi változatán is.

Az öt fordulóból álló vetélkedőre tizenkét család nevezett be. A cél a családok mozgósítása, összehangolódása és természetesen a szórakozás volt. A Zöld Nap Egyesület által szervezett vetélkedőn a tizenkét családból tizenegy hajtotta végre sikeresen a kiszabott feladatokat, amihez társult a jókedv, a móka és a kacagás. Az öt állomás feladatait – Dobd a poharat, Ugorj te is, Akadálypálya, Memória és Szókirakó – időre kellett megoldani, amelyik család sikeresen végzett, pontokat kapott cserébe, ami közelebb vitte őket a nyeréshez. Pontegyezés esetén a helyezésnél a mért idő döntött.

A feladatok teljesítése és összesítés után 49 ponttal első helyezést ért el a Maksa csapat: Májai Brúnó és Májai Milán, 42 ponttal második lett a Bikák csapat: Csáki Orsolya, Csáki Zoltán és Csáki Zádor, 41 ponttal pedig harmadik a Cica-Mica csapat: Hegedüs Mária és lányai, Silvia és Krisztina Climescu. Dicséretben részesült a 40 pontos Stitch és a Stranger Things csapat. A nyertes családok egy-egy ajándékcsomaggal térhettek haza.