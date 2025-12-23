Gyorshajtók és ittas sofőrök

A múlt héten a Kovászna megyei közlekedési rendőrök több akciót is szerveztek a közúti balesetek megelőzésére, elsősorban az ittas vagy kábítószer hatása alatti vezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések során 770 alkoholszondás és drogszűrő tesztet végeztek. Nyolc szabálysértési bírságot róttak ki, és öt esetben ittas vezetés miatt büntetőeljárás indult – közölte a Kovászna megyei rendőrség hétfőn.

Pénteken este Zágonban egy 61 éves sofőrt állítottak meg, akinél a szonda 0,43 mg/l alkoholt mutatott. Ugyanezen az estén Nyáraspatakon egy 38 éves férfinél 0,54 mg/l-es értéket mértek. Mindkét esetben vérvételre kísérték az érintetteket, és ittas vezetés miatt büntetőeljárás folyik.

Csütörtökön 10 és 13 óra között a megyei közlekedésrendészek sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi forgalmistákkal közösen, Bákó megyei kollégák bevonásával tartottak sebesség-ellenőrzést a 11-es országúton. Az akció során több radarkészüléket helyeztek el az útvonalon, a háromszéki szakaszon három óra alatt 58 szabálysértést állapítottak meg, amiből 48 gyorshajtás volt. A kiszabott bírság meghaladta a 36 ezer lejt. Három jogosítványt is bevontak, egyik esetben több mint 50 km/órás sebességtúllépés miatt.

A rendőrség felhívja a figyelmet a téli útviszonyokra: a nappali–éjszakai hőmérséklet-ingadozás és a csapadék miatt főként éjszaka gyakori a jegesedés. Gondok főként alacsony forgalmú ország- és megyei utakon, kanyarokban, lejtőkön, hidakon és töltésen futó útszakaszokon fordulnak elő. Jeges úton lakott területen legfeljebb 30, azon kívül 50 km/órás sebességgel szabad közlekedni, a téli gumi használata kötelező. (sz.)