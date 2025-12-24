Elkészítése. A lisztet egy dagasztótálba szitáljuk, hozzáadjuk a fűszereket meg a szódaport, és szárazon összekeverjük. A mézet beletöltjük egy nagyobbacska befőttesüvegbe, hozzáadjuk a margarint, majd az egészet beleállítjuk egy vizes edénybe. A vizet felforraljuk, a mézet addig kavargatjuk, míg a benne lévő margarin teljesen felolvad. Ezután a mézet a fűszeres liszthez öntjük, beleütjük a tojást, majd összegyúrjuk. Lágy, kissé ragadós tésztát kell nyernünk, amit több rendben átlátszó fóliába tekerünk, és legalább egy napot szobahőmérsékleten pihentetjük.

Másnap a tésztát lisztezett lapítón átgyúrjuk, négy cipóra osztjuk, majd egyenként 3 mm vastagságúra nyújtjuk, és különféle figurákat mintázó formákkal kiszúrjuk. A kis mézeskalács figurákat sütőpapírral bélelt tepsibe sorakoztatjuk egymástól 1 cm távolságra, majd 160 Celsius-fokos sütőben kb. 6–7 perc alatt megsütjük. A kisült figurákat egy tálba szedjük és hagyjuk kihűlni.

Amíg a mézeskalács figurák sülnek, elkészítjük az írókát. Ehhez előbb a porcukrot átszitáljuk, majd egy kézi habverő segítségével kisebb adagokban beledolgozzuk a tojásfehérjébe. A legvégén belekeverjük az ecetet is. Az így nyert cukormázat beletöltjük egy zacskóba, amelynek az egyik csücskén parányi lyukat vágunk, majd azon keresztül szép alakzatokat rajzolunk a már kisült és lehűlt mézeskalácsokra. A fűszeres süteményt kávé mellé kínáljuk, de karácsonyfát is díszíthetünk vele.

A mézeskalács tésztáját minél többet pihentetjük, annál szebb lesz a végeredmény kisülés után. A tészta kinyújtásakor bőkezűen alá kell lisztezni, hogy az egyébként is ragadós tészta ne tapadjon le, de figyeljünk arra, hogy ne kerüljön sok liszt a tésztába, mert kemény lesz.

Az íróka masszája akkor jó, ha fényes és lassan folyik le a habverőről.

Mennyiség: 1 adag

Elkészítési idő: 2 óra

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.