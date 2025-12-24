Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A nap fotója

2025. december 24., szerda, Szabadidő
  • Karácsonyfa Sepsiszentgyörgy főterén. Albert Levente felvétele
    Karácsonyfa Sepsiszentgyörgy főterén. Albert Levente felvétele
Mit süssünk ma? (Mézeskalács)

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 15 dkg porcukor, 25 dkg vegyes virágméz, 5 dkg margarin, 2 evőkanál mézeskalács-fűszerkeverék vagy 1–1 kiskanál őrölt fahéj és őrölt szegfűszeg, 1 kiskanál szódabikarbóna, 1 tojás; az írókához (cukormázhoz): 1 tojásfehérje, 15–20 dkg porcukor, 8 csepp ecet.
2025-12-24: Közélet - Bodor János:

Sokan voltak kíváncsiak Bölöni Lászlóra (Kovászna)

Óriási volt az érdeklődés a Bölöni – az erdélyi legenda című életrajzi dokumentumfilm iránt, amelynek vetítésén zsúfolásig megtelt a kovásznai Művelődési Központ terme szombaton este. A vetítés után közönségtalálkozóra került sor, amelyen a BEK-győztes, több mint százszoros román válogatott Bölöni László válaszolt a közönség soraiból érkező kérdésekre.
