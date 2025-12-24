Két éve tartó karácsonyi összefogás

Az adventi időszakban mindenki várja a karácsonyi csodát. De vajon mit is jelent a mai rohanó világban a csoda? Talán egy mosolyt, egy ölelést, egy felejthetetlen élményt vagy egy drága ajándékot?

A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 2. A osztályos tanulóinak az adventi csoda apró kicsi gesztusokat jelent: „adni és nem mindig csak kapni”, adni egy ölelést, egy igazi gyermeki mosolyt, egy baráti kézfogást, egy szeretett játékot tovább­ajándékozni, közös együtt töltött időt, ahogy Kardos Győző is megfogalmazta: „Egy jó szó, egy pohár tea, / Egy meleg takaró, hogy / Ne fázzon az utcán lakó, / Mint puha hó, betakarja. / Mert senki sem fázik, / Ki melegséget kap, / Így teljen el minden év és nap. / Változzon már meg ez a világ! / Ne dobja el! – Szeresse – szeresse, / Minden lányát, és fiát.”

Szép hagyománnyá vált a Székely Mikó Kollégium 2. A osztályának kezdeményezése, amely Kiss Annamária tanítónő vezetésével és a szülői közösség aktív közreműködésével már második éve hoz örömet a kisborosnyói Nagy Károly Iskola gyermekeinek életébe a karácsonyi időszakban.

A tavalyi évben ajándékkészítéssel indult a kapcsolat, amely idén is folytatódott: a gyerekek ismét szeretettel készített meglepetésekkel kedveskedtek. Az idei alkalom azonban még különlegesebb volt, hiszen nemcsak ajándékokat adtak át, hanem vendégül is látták az első és harmadik osztályosokat, akiket tanítónőjük, Kiss Kinga kísért el, így az ünnepi készülődés valódi közösségi élménnyé vált.

A meghívás részeként közös programokon vehettek részt a gyerekek: megnézték mikós vendéglátóik karácsonyi műsorát, majd a vidám időtöltés sem maradt el, körhintázás, kisvonatozás és közös pizzázás tette teljessé a napot. Az együtt töltött idő, a nevetés és az ünnepi hangulat felejthetetlen élményt jelentett minden résztvevő számára.

A Székely Mikó Kollégium 2. A osztályának példája jól mutatja, hogy a karácsony szellemisége nemcsak az ajándékokban és az egymás iránti nyitottságban él tovább. Ez a kezdeményezés remélhetőleg még hosszú éveken át folytatódik.

Kiss Kinga, a kisborosnyói Nagy Károly-iskola tanítónője és Kiss Annamária, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium tanítónője