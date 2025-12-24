Lovagok szeretetcsomagjai

Az idén lovaggá avatott Vass Imre kezdeményezésére a rend tagjai alapélelmiszert, édességet, gyümölcsöt, valamint szellemi táplálékot, könyveket tartalmazó karácsonyi csomagokat állítottak össze, amelyeket Kézdivásárhelyen és a környékbeli falvakban – Szentkatolnától Ojtozig – adott át Vass Imre az ünnepet megelőző napokban. A kisgyermekes nagycsaládok ezen kívül még egy második, ruhadarabokat tartalmazó csomagot is kaptak.

A jótékonysági cselekedetet a Kézdiszéki Szent György Lovagrend rendszeressé szeretné tenni Felső-Háromszéken is. Eddig csak központilag szervezett gyűjtésekben vettek részt, a csomagokat pedig Kárpátaljára vitték az ottani magyar családoknak – mondta lovag Beke Ernő, az Erdélyi Vitézi Rend tagja, Kézdiszék tiszteletbeli székkapitánya, akitől azt is megtudtuk, hogy a Szent György Lovagrend 2026. április 25-én és 26-án Visegrádon ünnepli megalakulásának 700. évfordulóját, amikor lovagi avatásra is sor kerül és Kézdiszékről is újabb lovagokat avatnak.