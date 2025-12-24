Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Lovagok szeretetcsomagjai

2025. december 24., szerda, Közélet

Az udvarhelyszéki priorátushoz tartozó Kézdiszéki Szent György Lovagrend idén első alkalommal ajándékozott szeretetcsomagokat sokgyermekes családoknak és időseknek.

Az idén lovaggá avatott Vass Imre kezdeményezésére a rend tagjai alapélelmiszert, édességet, gyümölcsöt, valamint szellemi táplálékot, könyveket tartalmazó karácsonyi csomagokat állítottak össze, amelyeket Kézdivásárhelyen és a környékbeli falvakban – Szentkatolnától Ojtozig – adott át Vass Imre az ünnepet megelőző napokban. A kisgyermekes nagycsaládok ezen kívül még egy második, ruhadarabokat tartalmazó csomagot is kaptak. 

A jótékonysági cselekedetet a Kézdiszéki Szent György Lovagrend rendszeressé szeretné tenni Felső-Háromszéken is. Eddig csak központilag szervezett gyűjtésekben vettek részt, a csomagokat pedig Kárpátaljára vitték az ottani magyar családoknak – mondta lovag Beke Ernő, az Erdélyi Vitézi Rend tagja, Kézdiszék tiszteletbeli székkapitánya, akitől azt is megtudtuk, hogy a Szent György Lovagrend 2026. április 25-én és 26-án Visegrádon ünnepli megalakulásának 700. évfordulóját, amikor lovagi avatásra is sor kerül és Kézdiszékről is újabb lovagokat avatnak.

