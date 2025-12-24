Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Ezer töltött káposzta rászorulóknak

2025. december 24., szerda, Közélet

Folytatta a Mindenki karácsonya elnevezésű kezdeményezését a kézdivásárhelyi Rotary Klub: a jótékonysági akció keretében tegnap ezer töltött káposztát és süteményeket osztottak szét.

  • A szerző felvétele
    A szerző felvétele

A jótékonysági akciót évekkel korábban Imre Sándor vállalkozó indította útjára, visszavonulását követően a Rotary Klub vette át tőle a stafétát, és minden évben a Gábor Áron téren ezer töltött káposztát osztanak szét. A hagyományos karácsonyi eledel tegnap felporciózva került kiosztásra, az akciót a Bertis és a Toro-Impex cégek támogatták, a káposztát a Gábor Áron Műszaki Líceum konyhájában készítették el. A lebonyolításhoz a Rotary tagjain kívül társult a Székely Pékség (kenyeret adományozott), a Nők Egyesülete és a Senior Klub is (süteményeket ajánlott fel). Kevéssel 15 óra előtt mind a 250 adag káposzta elfogyott.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-24 08:00 Cikk megjelenítése: 283 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 494
szavazógép
2025-12-24: Közélet - Iochom István:

Lovagok szeretetcsomagjai

Az udvarhelyszéki priorátushoz tartozó Kézdiszéki Szent György Lovagrend idén első alkalommal ajándékozott szeretetcsomagokat sokgyermekes családoknak és időseknek.
2025-12-24: Belföld - :

Lemondott Daniel David oktatási miniszter

Bejelentette lemondását Daniel David oktatási és kutatási miniszter, és közölte, hogy visszatér a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) élére, amelynek 2020 óta rektora. Helyére a Nemzeti Liberális Párt (PNL) jelölhet új tárcavezetőt.
rel="noreferrer"