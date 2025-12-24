Ezer töltött káposzta rászorulóknak

A jótékonysági akciót évekkel korábban Imre Sándor vállalkozó indította útjára, visszavonulását követően a Rotary Klub vette át tőle a stafétát, és minden évben a Gábor Áron téren ezer töltött káposztát osztanak szét. A hagyományos karácsonyi eledel tegnap felporciózva került kiosztásra, az akciót a Bertis és a Toro-Impex cégek támogatták, a káposztát a Gábor Áron Műszaki Líceum konyhájában készítették el. A lebonyolításhoz a Rotary tagjain kívül társult a Székely Pékség (kenyeret adományozott), a Nők Egyesülete és a Senior Klub is (süteményeket ajánlott fel). Kevéssel 15 óra előtt mind a 250 adag káposzta elfogyott.