Lemondott Daniel David oktatási miniszter

David a blogján hozta nyilvánosságra döntését, indoklásul pedig arra hivatkozott, hogy csak egy válságkezelési időszakra vállalta el a tárca vezetését, nem fűtik politikai ambíciók, és távozásával lehetővé akarja tenni, hogy az a tisztségviselő dolgozza ki az oktatási minisztérium 2026-os költségvetését, akinek azt meg is kell valósítania. Felidézte: első miniszteri megbízatását (a második Ciolacu-kormányban) 2024. december 22-én, pontosan egy évvel ezelőtt vette át, és már júniusban arra készült, hogy visszatérjen Kolozsvárra, de az új kormányfő, Ilie Bolojan kérésére maradt a tárca élén egy olyan időszakban, amikor Romániát a fizetésképtelenség fenyegette. Megtiszteltetésnek nevezte, hogy pártonkívüli „technokrataként”, a PNL támogatásával két kormányban szolgálhatta hazáját. „Nem volt olyan szerencsém, hogy valamelyest normálisnak nevezhető időszakban legyek miniszter, de az is igaz, hogy normális időkben nem biztos, hogy elvállaltam volna a megbízatást” – írta a távozó tárcavezető. Daniel David a miniszterelnöktől kérte a tisztségből való felmentését, és a kormányfő elfogadta a lemondását.

Az utóbbi fél évben az oktatási szakszervezetek és a diákszövetségek több ízben utcai tüntetéseken követelték David távozását, miután a GDP 9 százalékára rúgó költségvetési hiány lefaragását célzó intézkedések között a Bolojan-kormány elsőként az oktatási kiadásokat csökkentette: megnövelte a tanárok kötelező óraszámát, az osztálylétszámot, csökkentette az óraadó tanárok órabérét és az ösztöndíjalapot.

Sajtóértesülések szerint Ilie Bolojan kormányfő Marilen Pirtea liberális képviselőt, a temesvári tudományegyetem rektorát javasolja majd az oktatási és kutatási miniszteri posztra. Pirtea – akiről Emilia Șercan oknyomozó újságíró már hétfő este jelezte, hogy a 2008 és 2015 között megjelent tudományos cikkei közül több is „komoly plágiumgyanút vet fel” – azt nyilatkozta, hogy mérlegeli a javaslatot és az ünnepek után közli a döntését.