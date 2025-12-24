Nő a minimálbér, csökken a pártszubvenció

Elfogadta tegnap a kormány a jövő évi költségvetés kidolgozásához szükséges és egyéb stratégiai intézkedéseket tartalmazó úgynevezett salátarendeletet.
Legfontosabb elemei a következők: 2026. július 1-től 4325 lejre nő a bruttó minimálbér; ebből az adómentes összeg január 1. és június 30. között változatlanul 300 lej lesz, július 1-től pedig 200 lejre csökken. A kiszolgáltatott fogyasztók 2026. december 31-ig kapnak villanyszámla-támogatást. A pártok állami szubvenciója, a nemzeti kisebbségeket képviselő szervezeteknek nyújtott állami támogatás, illetve a képviselők és szenátorok költségtérítési átalánya 10 százalékkal csökken. Az önkormányzatok 2026. június 30-ig állami hitelt vehetnek fel a helyreállítási terv (PNRR) keretében futó projektjeik megvalósítására, március 31-ig pedig a távhőszolgáltatással kapcsolatos kiadásaik fedezésére.
A salátarendelet adóügyi intézkedéseket is tartalmaz: az árbevétel utáni minimumadó 1 százalékról 0,5 százalékra csökken 2026 januárjától, 2027-től pedig teljesen eltörlik; a mikrovállalkozások jövedelmére kivetett adót egységesen 1 százalékban szabják meg 2026. január 1-jétől; 2027-től eltörlik a különleges ipari létesítményekre kivetett úgynevezett oszlopadót. Kiterjesztik az e-Factura rendszer használatát, egyszerűsítik a RO e-TVA mechanizmusokat és folytatják az Egészséges étkezés országos programot.
