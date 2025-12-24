LEKÖPTE A KÜRTŐSKALÁCSOST. Állásfoglalásban ítéli el a nagykárolyi RMDSZ a karácsonyi vásárban történt magyarellenes provokációt. A szervezet a város „fő provokátoraként” hivatkozik egy meg nem nevezett férfira, aki először a Magyarországról érkezett Mikulásvonat ellen gerjesztett indulatokat, elrontva ezzel a nagykárolyi és a környező községekből érkezett gyermekek örömét, majd „vélhetően nacionalista indíttatásból – leköpte a székely kürtőskalács-árust a vásár területén”. (Maszol)

MÉG EGY JELENTÉS AZ OKTATÁS GYENGESÉGEIRŐL. A Román Nemzeti Bank decemberben közölte azt a jelentését, amely a közoktatási rendszer és a munkaerőpiac igényei közötti összefüggéseket vizsgálta. Nos, az eredmény lehangoló: talán unalmas, talán nem meglepő, de Románia ismét az EU sereghajtói között vánszorog, mégpedig a friss végzettek foglalkoztatottsági aránya tekintetében. Magyarán arról van szó, hogy hány frissen végzett román állampolgár tudott elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Nos, az arány gyalázatos. Az EU-s átlag sem épp szívmelengető (82,3%), de a Romániára vonatkozó számok egyenesen rémisztőek: a frissen végzetteknek csupán 75%-a tudott elhelyezkedni a hazai munkaerőpiacon. Ezzel a mioritikus haza ott áll a rangsor végén, Olaszország és Görögország lehangoló társaságában. Az ok pedig, ahogy sejteni lehet, a hazai közoktatás gyenge minősége, továbbá, tessék megfogózni, irrelevanciája. A helyzet ugyanis az, hogy a munkaerőpiac olyan gazdasági környezetben helyezkedik el, ahol elképesztő technológiai átalakulások zajlanak elképesztő sebességgel. Az oktatási rendszer pedig nem nyújt sem megfelelő minőségű, sem megfelelő kompetenciaszintű oktatást a diákoknak, mivel nem alkalmazkodik a változó igényekhez. Ennyi. Megoldás? Egyelőre nincs. (Főtér)