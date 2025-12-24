Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Kész a magánnyugdíj-törvény

2025. december 24., szerda, Belföld

Döntő házként, a szenátus által már az alkotmánybíróság határozatához igazított formában fogadta el a képviselőház tegnap a magánnyug­díjak kifizetését szabályozó, felülvizsgált törvénytervezetet.

  Ülésezik a képviselőház. Fotó: Facebook / Camera Deputaților
A módosítás lényege, hogy a daganatos betegségekben szenvedők is csak a magánnyugdíj-megtakarításuk 30 százalékát vehetik fel egy összegben. A parlament által első alkalommal október 15-én elfogadott törvénytervezet értelmében a nyugdíjba vonuló munkavállalók a magánnyugdíj-megtakarításuk 30 százalékát vehetik fel egy összegben, a többit nyolc év alatt kapják meg havi részletekben. Az eredeti tervezet szerint a korlátozás nem vonatkozott volna a rákbetegekre, számukra lehetővé tette, hogy egy összegben vegyék fel a megtakarításukat. A legfelsőbb bíróság és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) megtámadta a tervezetet az alkotmánybíróságon, és a testület alkotmányellenesnek nyilvánította a rákbetegekre vonatkozó előírást. Azzal érveltek, hogy az sérti az egyenlő bánásmód elvét, ugyanis egy szubjektív kritérium alapján tesz különbséget a nyugdíjalapba befizetők között.

LEKÖPTE A KÜRTŐSKALÁCSOST. Állásfoglalásban ítéli el a nagykárolyi RMDSZ a karácsonyi vásárban történt magyarellenes provokációt. A szervezet a város „fő provokátoraként” hivatkozik egy meg nem nevezett férfira, aki először a Magyarországról érkezett Mikulásvonat ellen gerjesztett indulatokat, elrontva ezzel a nagykárolyi és a környező községekből érkezett gyermekek örömét, majd „vélhetően nacionalista indíttatásból – leköpte a székely kürtőskalács-árust a vásár területén”. (Maszol)
