Kész a magánnyugdíj-törvény

A módosítás lényege, hogy a daganatos betegségekben szenvedők is csak a magánnyugdíj-megtakarításuk 30 százalékát vehetik fel egy összegben. A parlament által első alkalommal október 15-én elfogadott törvénytervezet értelmében a nyugdíjba vonuló munkavállalók a magánnyugdíj-megtakarításuk 30 százalékát vehetik fel egy összegben, a többit nyolc év alatt kapják meg havi részletekben. Az eredeti tervezet szerint a korlátozás nem vonatkozott volna a rákbetegekre, számukra lehetővé tette, hogy egy összegben vegyék fel a megtakarításukat. A legfelsőbb bíróság és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) megtámadta a tervezetet az alkotmánybíróságon, és a testület alkotmányellenesnek nyilvánította a rákbetegekre vonatkozó előírást. Azzal érveltek, hogy az sérti az egyenlő bánásmód elvét, ugyanis egy szubjektív kritérium alapján tesz különbséget a nyugdíjalapba befizetők között.