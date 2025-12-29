Felkészültek a télre

Sepsiszentgyörgyön, illetve a hozzá tartozó településeken ezen a télen is a Tega Rt. feladata a hó eltakarítása, a köztisztasági vállalat még az ősz végén beszerezte az ehhez szükséges anyagokat, készleteiket feltöltötték.

14 tehergépjárművel, illetve 12 motoros hókotróval takarítják az utakat, járdákat, csúszásgátlóként kalcium-klorid granulátumot terítenek, vagy oldat formájában szórják ki – közölte a társaság. Havazás esetén a megyeszékhelyen rendszerint hetven munkatársuk dolgozik, akik a főbb útvonalakat hótalanítják. Havazás idején a hókotrók folyamatosan dolgoznak, előbb a legforgalmasabb útszakaszokon, területeken, majd a kisebb utakat is megtisztítják.

A téli időszakra készülve a Tega 850 tonna sóval kevert, kavicsmentes homokot, három tonna kalcium-klorid granulátumot és 100 köbméter kalcium-klorid oldatot szerzett be. Amennyiben szükség lesz rá, a készletet kiegészítik.

A ro8.easytrackmap.com oldalon az előző évekhez hasonlóan idén is élőben követhető a hótalanítás a TEGA23 felhasználónévvel, illetve a TEGA23 jelszóval. (dvk)