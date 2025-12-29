Összesen húszezer lejt nyújtott át a sepsiszentgyörgyi Fitness Tribe Egyesület a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak, valamint a Kovászna Megyei Vöröskeresztnek december 22-én, ami a Kilométerekkel a gyerekekért kezdeményesésük második kiadása révén gyűlt össze. A huszonegy napig tartó jótékonysági futáshoz idén 152-en csatlakoztak, több mint 15 ezer kilométert szaladtak.

Az ünnepélyes átadó előtti öt kilométeres közösségi futáson az egyesület mintegy félszáz tagja vett részt, majd Sepsiszentgyörgy főterén a kőszínpadon Lászlóffy Loránd, az egyesület elnöke háláját fejezte ki annak a 152 futónak, akik csatlakoztak a kampányhoz, és komoly erőfeszítéssel, kitartással, odaadással elérték, hogy végül összesen 15 409 kilométert tegyenek meg. Az elnök által elmondottak szerint a huszonegy nap alatt huszonegy háromszéki, erdélyi, magyarországi, sőt, ausztriai településről csatlakoztak futók a kampányhoz. Lászlóffy Loránd köszönetet mondott azoknak a vállalkozásoknak, melyek idén is „megvásárolták” a megtett kilométereket, és reményét fejezte ki, hogy a kampányuk eddigi két kiadása során tapasztalt nyitottságra és segítőkészségre a továbbiakban is számíthatnak, mivel feltett szándékuk jövőre is meghirdetni a szegény sorsú, rászoruló gyerekek megsegítését célzó jótékonysági futást. Az elnök továbbá felidézte, hogy tavaly­hoz képest messze túlteljesítettek a futók, több mint háromezer kilométerrel többet tettek meg, így most a két kedvezményezett szervezetnek is nagyobb összeget adhatnak át.

Az adomány átvétele előtt a Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója és vezetője, Böjte Csaba a város név­adó szentjének, Györgynek a történetét idézte meg köszönőszavaiban. Mások mellett utalt arra, hogy a jótékonysági kampányhoz csatlakozók Szent Györgyhöz hasonlóan „egy sárkány” legyőzésére vállalkoztak, a fenevadat a 15 ezer megteendő kilométerben találták meg, önkéntesen harcba szálltak vele, és győztek. Arra biztatott mindenkit, hogy az életben feltűnő sárkányoktól (kisebb-nagyobb kihívások, meghatározó döntések) ne elfussanak, hanem legyőzzék azokat. „A kishitűség, a reménytelenség ne vegyen erőt rajtunk, ne féljünk, és életünk minden sárkányán Szent György-i lélekkel győzedelmeskedjünk, ahogy tettétek ti ezekben a napokban” – üzente a kőszínpadról Böjte Csaba, aki megáldotta a megjelenteket, majd hozzátette: az alapítványnak jutó 15 ezer lejt a tusnádfürdői gyermekotthon fenntartására fordítják.

Berecz Ildikó, a Vöröskereszt vezetője szerint példaértékű, hogy egy sportközösség nemcsak a testi erő fejlesztését tartja fontosnak, hanem az empátia és a szolidaritás erősítését is, így a megyében élő nehéz sorsú gyerekeknek nyújtott segítség egyben figyelem, törődés, remény. Az általa képviselt szervezet 5000 lej adományt vehetett át.

Az eseményen a sepsiszentgyörgyi Szekeres Szabolcsot, a Fitness Tribe közösség tagját is méltatták, aki az első kiadáshoz hasonlóan ez alkalommal is elképesztő teljesítményt nyújtott, több mint 700 kilométernyi futással járult hozzá az adománygyűjtéshez.