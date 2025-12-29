Össztoszteron-koncert szilveszter előestéjén

„Többször szóba került az elmúlt évek során, hogy ez a zenekar nemcsak férfiakból áll, és a Tesztoszteron név, amelyet a Zakariás Zalán által rendezett előadásból örökölt az együttes, már nem igazán érvényes. Olyan új nevek merültek fel, mint a Tesztrogén és az Ösztroszteron, és végül az utóbbi mellett döntöttünk, kis változtatással” – fogalmazott a projektvezető. Mint mondta, a zenekar és a dalok listája is változott a tavalyi év végi fellépésükhöz képest. Az alaptagok mellett – Fekete Zsolt (dob), Márton Lóránt László (basszusgitár, gitár), Kónya-Ütő Bence (billentyű, elektronika, basszusgitár, nagybőgő) – ezúttal is ott lesz a meghívott zenészek között Szőcs Botond (zongora), Gáspár Álmos (gitár) és Ráduly Zsófia (hegedű), továbbá Éltes Áron (szaxofon, klarinét) és Gerebenes Ede (gitár, ének) is bővíti idén a csapatot, de Zakariás Zalán egyéb színházi teendői miatt nem vesz részt a koncerten.

Mint megtudtuk, mintegy tizenöt új dal került be a mostani koncert repertoárjába, és ezúttal lazábbra engedték a programot, nem csak színházi előadások zenei anyagát dolgozták fel. „Egyszerű a történet. Jelzett a vezetőség, hogy jó lenne idén is egy év végi koncert, amit én ezúttal is teljes mellbőséggel felvállaltam. Érdeklődtem a kollégáktól, hogy ki mit énekelne szívesen, de az volt a feltételem, hogy mindenki olyan dalt válasszon, amelyet könnyen el tud énekelni, mert kevés idő jut a közös gyakorlásra” – mesélte Kónya-Ütő Bence. Külön dolgoztak a zenészek, a színészek pedig otthon, magukra gyakoroltak, aztán összerakták a már megtanult részeket. Mint mondta, a zsúfolt decemberi műsoruk miatt csupán egyetlen igazi összpróbát tudnak tartani, de reménykednek abban, hogy minden jól alakul majd a holnapi koncerten.

Arról is beszélt a zenekarvezető, hogy az utóbbi évek során kicsit megváltozott a formáció zenei irányvonala, lekerült a hangsúly a rock műfajáról, amiben ő maga is ludas, hisz sokkal jobban érdekli a dzsessz és az elektronikus hangzás. Fontosnak tartotta azért hozzátenni, hogy „nem techno, és nem is kísérleti free jazz hangzik majd el a koncerten”, hanem az Eminemtől a Kings of Leonig, Cseh Tamástól az LGT-ig vagy a Parno Grasztig különböző ismert és népszerű előadók szerzeményei, de Gerebenes Ede saját dala vagy Márton Lóránt legújabb Kovács András Ferenc-feldolgozása is hallható lesz. „A zenekar szellemisége is eltávolodott az eredeti felállásétól. Valamelyik nap meg is beszéltük, hogy régebb azért kellett egy hét kigyakorolni egy számot, mert a próbák közben összevissza zenéltünk több órán át, amíg mindenki lefáradt. Az elmúlt héten csupán egyetlenegyszer dzsemmeltünk hét és fél percig, aztán mondtam, hogy elég legyen a kreativitásból, és inkább térjünk rá a munkára. Szóval ilyen hajcsár lettem, de jól is haladtunk” – fogalmazott Kónya-Ütő Bence. Az énekesek közül egyesek kisebb, mások nagyobb feladatokat vállaltak, de ismét majdnem mindenki fellép majd a társulatból, csupán három hiányzó lesz, akik valamennyien objektív okok miatt, igazoltan hiányoznak – tette hozzá.