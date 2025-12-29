Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Kovászna Megye TanácsaKézbe veszik a hulladékgazdálkodást

2025. december 29., hétfő, Közélet

Önkormányzati tulajdonú céget hoz létre Kovászna Megye Tanácsa és Réty község önkormányzata, mely át fogja venni a lécfalvi integrált hulladékkezelési központ működtetését.

    A lécfalvi hulladéktároló. Fotó: Kovászna Megye Tanácsa

Kovászna Megye Tanácsa idei utolsó közgyűlésén döntött az Ecokov Kft. létrehozásáról. Mint Tamás Sándor tanács­elnök elmondta, a jelenlegi üzemeltetővel, az Eco Bihor vállalattal nyolc éve kötött szerződés kilenc évre szól, 2026 októberében jár le. A szerződés lejártával új közbeszerzési eljárást kell indítani, azon bárki részt vehet. A helyzet mérlegelése után úgy döntött a megyeháza, hogy a biztonság és kiszámíthatóság céljából saját önkormányzati tulajdonú céget alapít, amely garantálja a megyei hulladékgazdálkodás folytonosságát. Az elnök jelezte, hogy az Eco Bihor az elmúlt években korrekt módon, magas szakmai színvonalon látta el feladatait, ám tapasztalataik azt mutatják, hogy a közszolgáltatások esetében a legnagyobb biztonságot az jelenti, ha azokat az önkormányzat szervezi meg, a közösség érdekeit szem előtt tartva, nem a profitszerzésre összpontosítva.

Az Ecokov vállalatban Kovászna megye 99, Réty község 1 százalékban tulajdonos, a 4 millió lejes alaptőkéhez a megye 3,96 millió lejjel járul hozzá.

A lécfalvi integrált hulladékgazdálkodási központba kizárólag a megyéből fogadnak háztartási, valamint a lakosságtól szelektíven gyűjtött hulladékot, továbbá egyéb, nem veszélyes hulladékféleségeket is. A központ 2017-ben kezdte meg működését, három cellára osztott, környezetbarát hulladéklerakója van, amelynek teljes kapacitása közel egymillió köbméter, becsült élettartama 21 év, működtet egy komposztálóállomást évi 12 000 tonna kapacitással, egy válogatóállomást évi 11 000 tonna kapacitással, valamint egy átrakóállomást Kézdivásárhelyen évi 8000 tonna kapacitással.

